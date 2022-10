Mundial de TT/Rali da Andaluzia, Luís Portela Morais: “estou a adorar este OT3” | AutoSport

Com um terceiro lugar entre os T3 e uma sétima posição absoluta, a dupla Luís Portela Morais/David Megre, pilotos do BP Ultimate Adventure Team, aos comandos de um OT3, completou a 3ª etapa do Andalucia Rally, depois da etapa de ontem da prova espanhola ter sido cancelada devido ao facto de as condições meteorológicas impedirem a organização de assegurar as necessárias medidas de segurança: “Foi uma etapa boa, tudo impecável, não tivemos problemas de maior, foi sempre a andar para a frente.

Foi uma das etapas mais bonitas que fiz em toda a minha carreira. Era muito variada e dura. De princípio cometemos um erro e perdemos cerca de três minutos, mas depois foi sempre a recuperar. Ainda temos muitas coisas a melhorar, mas estou a adorar este OT3.

O resultado do dia foi bom e agora é continuar a evoluir, como era nosso objetivo para esta corrida”, referiu o piloto do BP Ultimate Adventure Team à chegada ao Bivouac,desta que é a derradeira etapa do FIA World Rally-Raid Championship

Na quarta e derradeira etapa do Andalucía Rally os pilotos do BP Ultimate Adventure Team terão de enfrentar 126 quilómetros disputados ao cronómetro na província espanhola de Cadiz.