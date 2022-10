Mundial de TT/Rali da Andaluzia: Loeb vence Prólogo, portugueses brilham | AutoSport

Sébastien Loeb/Fabien Lurquin (BRX Hunter/Bahrain Raid Xtreme) venceram o prólogo do Rali da Andaluzia na frente de Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux T1+) mas estes foram penalizados em um minuto caindo para a 21ª posição da geral, a 1m05s da frente, com Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux T1+) em segundo a 17s.

Guerlain Chicherit/Alex Winocq (BRX Hunter, GCK Motorsport) foram terceiros a 31s, dois segundos na frente de João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) melhores da categoria T3, que deixaram atrás João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally), a um segundos. Belo começo das melhores duplas lusas.

Pedro Carvalho/N. Morais (T3/SGS Car Racing) foram nonos e 3º do T3, com Luís Portela Morais/David Megre (T3/BP Ultimate Adventure Team) em 14º, quintos do T3.

Helder Oliveira/C.J. M Mendes (T3/SGS Car Racing) foram 16º Maria Luís/M. Navarro (Mini JCW Rally) 31ªa e José Gameiro/A. Saraiva (T2/MRacing), 43º com o único T2 nos autos FIA.

