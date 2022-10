Mundial de TT/Rali da Andaluzia, João Ferreira: “5º tempo é um bom registo” | AutoSport

Recém sagrado campeão nacional de todo-o-terreno e depois de um título europeu também já conquistado este ano, João Ferreira, navegado por David Monteiro, aos comandos de um Mini John Cooper Works inscrito pela X-Raid Mini JCW Team, iniciou a sua participação na 3ª edição do Andalucia, derradeira etapa do FIA World Rally-Raid Championship que se está a disputar na vizinha Espanha.

No prólogo, o piloto cuja máquina é assistida pela ARC Sport realizou o quinto melhor tempo entre muitos nomes sonantes da modalidade: “Correu tudo bem. Era um prólogo de quase 10 quilómetros bastante rápido que fizemos sem qualquer tipo de problema. O 5º tempo é um bom registo e agora é começar a preparar a 1ª etapa”, salientou João Ferreira, piloto PRF, no final do prólogo no que foi corroborado pelo seu navegador, David Monteiro: “Não há muito mais a dizer. Correu tudo bem. O João, o carro e a equipa, tudo esteve bem e vamos ter agora pela frente uma corrida muito interessante”.

A 3ª edição do Andalucia Rally teve início a 18 de outubro com as habituais verificações técnicas e administrativas e uma conferência de imprensa onde João Ferreira se apresentou ao lado de Sebastien Loeb e Nasser Al Attiyah. no 1º dia foi realizada a etapa especial de qualificação e a prova prossegue ao longo de mais quatro dias de competição disputados nos cenários típicos da Andaluzia.