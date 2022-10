Mundial de TT/Rali da Andaluzia: Hélder Oliveira ‘tramado’ pelo pó de um concorrente lento | AutoSport

A dupla Helder Oliveira/Carlos Jorge Mendes, aos comandos de um Can-Am Maverick T3, inscrito e assistido pela SGS Car Racing iniciou hoje a sua participação na 3ª edição do Andalucia, derradeira etapa do FIA World Rally-Raid Championship que se está a disputar na vizinha Espanha. No prólogo, a posição de partida não favoreceu o piloto de Barcelos que, mesmo penalizado por ter apanhado o concorrente que partira à sua frente, realizou o 8º tempo entre os T3.

“Começámos bem e vínhamos seguramente com um bom andamento e um tempo próximo dos mais rápidos, mas ao km 7 apanhámos o concorrente que saiu um minuto à nossa frente e foi impossível ultrapassar. Tivemos mesmo de abrandar nalgumas zonas devido ao pó. Foi pena porque amanhã iríamos começar a corrida junto dos nossos concorrentes mais diretos, mas gostei do carro. Está muito bom e estamos muito motivados para o que se segue”.

A 3ª edição do Andalucia Rally que teve início a 18 de outubro com as habituais verificações técnicas e administrativas e viu hoje realizada a etapa especial de qualificação prossegue ao longo de mais quatro dias de competição disputados nos cenários típicos da Andaluzia.