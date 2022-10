Mundial de TT/Rali da Andaluzia: Hélder Oliveira sobe duas posições | AutoSport

Com um sexto lugar da Categoria e na 16ª posição da classificação geral, a dupla Helder Oliveira/Carlos Jorge Mendes, subiu hoje, no final da 1ª etapa da 3ª edição do Andalucia Rally, duas posições entre os T3 naquela que é a derradeira etapa do FIA World Rally-Raid Championship, onde o piloto de Barcelos participa aos comandos de um Can-Am Maverick T3, inscrito e assistido pela SGS Car Racing.

“Foi uma etapa muito dura e o carro sofreu bastante. Na primeira parte tivemos alguns problemas de navegação como aconteceu com a maioria, devido a WayPoint difícil de encontrar e para além disso furámos. A segunda parte foi mais limpinha, sem problemas estamos na posição 6 da nossa categoria, o que é um bom resultado. Hoje apanhámos pó, mas amanhã já vamos partir mais à frente o que espero seja vantajoso”, referiu o piloto às chegada ao Bivouac.

A segunda etapa do Andalucía Rally será composta por 228 quilómetros disputados ao cronómetro e 340km de ligação. Esta é a especial mais longa desta edição do Andalucía Rally, com um total de 568 km e disputa-se na província espanhola de Málaga.