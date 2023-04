Mundial de TT prossegue no México: João Ferreira e brasileiros da X Rally em estreia com os BRX Hunter | AutoSport

Realiza-se a partir de amanhã o Sonora Rally, terceira prova do Mundial de todo o terreno a seguir ao Dakar e ao Abu Dhabi Desert Challenge. A prova tem presença portuguesa, com João Ferreira e Filipe Palmeiro aos comandos do X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype SXS.

Os líderes do campeonato são Sébastien Loeb e Fabian Lurquin, no seu Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter, , que venceram nove das 19 etapas que se realizaram até agora este ano no Dakar e em Abu Dhabi, conseguindo com isso uma vantagem de 16 pontos sobre o arqui-rival Nasser Al-Attiyah, que venceu no Dakar mas abandonou em Abu Dhabi, ao passo que Loeb foi segundo no Dakar mas somando mais pontos que al Attiyah, fruto dos triunfos em etapas.

As equipas rumam ao México para uma novidade absoluta em termos de percurso no Mundial de TT. Com mais de 1200 quilómetros de etapas ao longo de um prólogo e cinco etapas, há 55 pontos em disputa no que será mais um rali intenso para todas as equipas à medida que as temperaturas se aproximam de 40º e ainda bem mais quente dentro dos carros.

Para Loeb, este será um regresso ao México, onde ganhou a ronda do WRC seis vezes, mas o Rally Sonora terá muitas diferenças em relação às pistas onde venceu antes, com montanhas rochosas, faixas de praia arenosas e algumas grandes dunas, mas tudo isto em pistas muito diferentes da vizinha de Baja 1000.

Para além dos habituais concorrentes do Mundial, Sebastien Loeb (BRX Hunter Prodrive), Nasser Al-Attiyah (Toyota Hulix T1+), Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hulix T1+), Juan Cruz Yacopini (Toyota Hulix T1+), Guerlain Chicherit (BRX Hunter Prodrive) e Sebastian Halpern (Mini JCW Rally Plus), destaque ainda para o resplandecente amarelo dos novos Prodrive Hunter da equipa brasileira X-Rally de Cristian Baumgart/Alberto Andreotti e Marcos Baumgart/Kleber Cincea. Os penta vencedores do Rally dos Sertões no Brasil, serão apoiados com assistência técnica da Prodrive. Após o rali irão para a América do Sul para a equipa do X Rally os utilizar nas competitivas provas de Jalapão e Sertões antes de outras provas do Campeonato Mundial de Rallys em 2023.

O Sonora Rally começa domingo à noite, 23 de Abril, com um prólogo e depois cinco etapas de segunda a sexta-feira. A hora do Rally é GMT -7 horas.