Mundial de TT: Novas datas para eventos Andalucía e Rallye de Marrocos | AutoSport

O Rally da Andaluzia, que estava agendado para 7-12 de Junho, vai ter lugar de 18 a 23 de outubro.

A ronda espanhola do Campeonato Mundial de Rally-Raid foi adiada em resposta a autoridades locais que elevaram ao máximo o alerta de incêndio devido à onda de calor que afetou a região da Andaluzia: “A fim de preservar este frágil ecossistema, e apesar de todo o apoio das autoridades envolvidas na procura de soluções, todos os parceiros consideraram que a manutenção do evento [na data prevista] não era razoável. Este caso de força maior obriga portanto o organizador a adiar o Rally da Andaluzia de 18-23 de outubro na rota inicialmente planeada”.

O Rally da Andaluzia seguirá agora o Rallye du Maroc, que também tem uma data nova, e ligeiramente anterior ao que esteve previsto, de 1-6 de Outubro, uma vez que a prova final do W2RC (World Rally Raid Championship) pretende tirar partido das oportunidades logísticas associadas à competição de ambos os eventos, numa base ‘back-to-back’ e com uma prova na Andaluzia e em Marrocos isso é perfeitamente possível. Depois da anulação da prova do Cazaquistão, a competição está como se segue, e só faltam duas provas…