Mundial de TT/Abu Dhabi Desert Challenge: Stéphane Peterhansel dá primeira vitória à Audi | AutoSport

Stéphane Peterhansel, piloto do Team Audi Sport, que tem a seu lado Edouard Boulanger, assegurou o triunfo na segunda prova do Mundial de Todo o Terreno, o Abu Dhabi Desert Challenge. É o primeiro triunfo do novo Audi RS Q e-tron no TT, e logicamente a primeira da Audi. Curiosamente, Peterhansel não está inscrito no novo Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA (W2RC) o que também sucede com Martin Prokop, segundo classificado nesta prova o que significa que o terceiro classificado, o chileno Francisco Lopez reclamou o máximo de pontos do W2RC, para além de ter ganho a categoria T3 no seu Can-Am Maverick South Racing.

Peterhansel foi o mais rápido no primeiro dia e conseguiu depois manter o ritmo nas quatro etapas seguintes para garantir a vitória sobre o piloto checo Martin Prokop (Ford Raptor), por 29m49s: “Esta é uma vitória realmente especial, uma vitória com um carro realmente bom”, disse Peterhansel. “Como piloto, cometi alguns erros em algumas dunas, mas isso faz parte dos ralis. Estou encantado por ser o primeiro vencedor com esta nova geração de carros”, disse o francês, que venceu pela primeira vez na história do TT com um carro elétrico.

Já Nasser Saleh Al-Attiyah e o francês Sébastien Loeb chegaram aos Emirados Árabes Unidos, separados por um ponto no Campeonato de Pilotos, mas tanto o homem da Toyota Gazoo Racing como os da Bahrain Raid Xtreme tiveram problemas logo na primeira etapa. Al-Attiyah danificou um braço de suspensão, uma roda dianteira direita e ‘recebeu’ 16 horas de penalizações, enquanto Loeb danificou a transmissão dianteira e perdeu um par de horas, parado na areia macia.

A partir daí, ambos pressionaram duramente para tentar chegar aos pontos de bónus nos Setores Seletivos, com Al-Attiyah e Mathieu Baumel a ganhar quatro etapa e a assegurar 26 pontos, enquanto Loeb obteve três segundos lugares em etapas e foi oitavo na classificação geral. Loeb lidera agora o campeonato na frente do Qatari por um único ponto após duas rondas, 112, face a 111: “É realmente especial”, disse Loeb. “Temos aqui dunas como em nenhum outro lugar. É muito excitante conduzir nestas condições. Foi muito difícil em alguns locais. Podemos ter problemas muito facilmente com algumas grandes dunas. Foi importante chegar ao fim e levar esta experiência”, disse Loeb.

Para Nasser Al-Attiyah: “Quando cruzei a meta lembrei-me imediatamente do que aconteceu na primeira etapa. Isso é dececionante. Mas voltar forte, e ganhar as restantes quatro etapas não foi fácil, e fizemos um trabalho verdadeiramente espantoso. O nosso carro está realmente a funcionar muito bem e isto é um testemunho do nosso trabalho de equipa. Esta foi uma corrida espantosa e, como de costume, ficámos felizes por competir e fazer parte do novo Mundial de Rally-Raid. Mostrámos a velocidade e o facto de estarmos aqui. Ainda temos a confiança para forçar ainda mais na próxima corrida”.

Com Prokop também não inscrito no campeonato, a espanhola Cristina Gutierrez e o seu navegador François Cazalet fizeram sombra a Chaleco Lopez e a Paulo Ceci, até ao final, para confirmar a quarta posição da geral e a segunda em T3. Lopez prolongou devidamente a sua liderança na classificação geral da FIA T3 com vitórias em etapas nos dias dois e quatro, e agora ocupa o quinto lugar na classificação geral: “Estes cinco dias foram um bom treino. Foi uma boa luta com a Cristina, ela é uma boa piloto”, disse Lopez, que detém uma vantagem de 25 pontos sobre Gutierrez na classificação geral do T3. “Houve uma grande pressão sobre nós na geral. Este rali é sempre muito difícil. Estamos de facto muito felizes por chegar aqui como vencedores do último Dakar. E agora, conseguimos manter este ímpeto. A nossa equipa fez um trabalho muito bom com o carro e os resultados estão a aparecer”.

A dupla polaca de Marek Goczal e Lukasz Laskawiec terminou em sexto na geral e conquistou o máximo de pontos nos T4 na sua Cobant Energylandia Rally Team Can-Am, by South Racing. O polaco terminou 22m18s na frente de Rokas Baciuska e Oriol Mena no ranking dos T4. O irmão de Goczal, Michal, perdeu um potencial pódio T4 após parar na etapa entre Qasr Al-Sarab e Abu Dhabi.

A Equipa X-raid Mini JCW de Jakub Przygonski e Timo Gottschalk completou os cinco dias de ação através das dunas na quinta posição da geral e a primeira das equipas registadas na categoria T1, no seu Mini John Cooper Works Buggy. O antigo vencedor da Taça do Mundo da FIA mantém o quarto lugar no Campeonato de Pilotos.

A Toyota Gazoo Racing detém agora uma vantagem de 33 pontos sobre a X-raid Mini JCW depois de duas corridas, com o Bahrain Raid Xtreme a cinco pontos mais atrás.

O norte americano Seth Quintero ganhou uma etapa mas teve vários problemas técnicos, terminando em nono e assegurando o terceiro lugar no T3, no segundo dos Overdrive OT3. A OT3 by Overdrive detém o quarto lugar na classificação dos Fabricantes.

Yazeed Al-Rajhi/Dirk von Zitzewitz foram terceiros durante as primeiras trocas antes de parar após 206 km da terceira etapa. O piloto do Overdrive Racing Toyota Hilux incorreu em 16 horas de penalizações por não ter terminado a etapa do dia, mas recuperou fortemente ao ganhar 19 pontos, e terminou em 17º lugar na geral. Está em terceiro na classificação do campeonato a 42 pontos de Loeb.

Austin Jones tinha chegado aos EAU com a liderança no início da época no T4, mas o co-piloto americano e brasileiro Gustavo Gugelmin perderam muito tempo na etapa de abertura. Recuperaram e venceram etapas, mas o tempo de penalização custou-lhes muito caro. Jones ainda detém uma vantagem de um ponto no Campeonato T4 sobre Marek Goczal, com Baciuska 11 pontos mais atrás.

O experiente piloto holandês Kees Koolen juntou-se a Wouter de Graaf e Gisjbert Van Uden para levar o seu Iveco Powerstar ao 14º lugar na geral, à vitória e ao máximo de pontos W2RC na categoria T5 de Camiões. Os rivais checos, Martin Macik, Frantisek Tomasek e David Svanda, não conseguiram terminar e seguem os seus rivais holandeses por 32 pontos no ranking dos T5. A competição regressa na Andaluzia, em junho.

