Mundial de Todo o Terreno vem a Portugal em abril: como vai a época até ao momento | AutoSport

Este é já o terceiro ano do novo Mundial de TT, que tem W2RC como sigla, tal como o bem conhecido WRC. É lá que estão os melhores pilotos do mundo do TT, os que vão ao Dakar, que tem sido a prova de abertura da competição e que está para o W2RC, como as 24 Horas de Le Mans estão para o WEC, Mundial de Resistência: são maiores que o próprio campeonato…

As duas primeiras provas do Campeonato do Mundo de Rally-Raid foram bastante diversas, quer na competição dos automóveis, quer na das motos. Tudo começou, como é hábito, na mais famosa maratona do todo-o-terreno mundial, o Rali Dakar, nas areias da Arábia Saudita. Aí, a equipa oficial da Audi conseguiu bater a forte concorrência de outras marcas, principalmente das Toyota oficiais (Toyota Gazoo Racing) e semi-oficiais (Overdrive Racing), da Prodrive, da X-Raid Mini e da Ford.

Carlos Sainz e o navegador Lucas Cruz fizeram história ao conseguirem a primeira vitória de sempre de um modelo híbrido no Dakar, com o veterano piloto espanhol, de 61 anos, a tornar-se, também, o primeiro piloto a ganhar o Dakar com quatro marcas diferentes: Volkswagen, Peugeot, Mini e Audi.

Só que a equipa Audi decidiu não alinhar na prova seguinte, o Abu Dhabi Desert Challenge, abrindo caminho para uma intensa batalha entre Nasser Al-Attiyah – que teve um Dakar atribulado com o Prodrive Hunter T1+ – e a extensa armada da Toyota. Al-Attiyah saiu vencedor, acompanhado pelo seu novo co-piloto, Edouard Boulanger, e aproximou-se de Carlos Sainz na tabela do Mundial. Cinco dos seis lugares seguintes do campeonato são ocupados por pilotos da Toyota, respetivamente Guerlain Chicherit, Guillaume De Mévius, Yazeed Al-Rajhi, Lucas Moraes e o jovem Seth Quintero, que está logo atrás de Martin Prokop (Ford).

Na categoria Challenger, a espanhola Cristina Gutiérrez (Taurus) tornou-se a segunda mulher a vencer o Dakar, depois de Jutta Kleinschmidt o ter feito em termos absolutos, em 2001… precisamente o ano de nascimento de Gutiérrez! Contudo, é o lituano Rokas Baciuška (Can-Am) que lidera o Mundial da categoria, na frente do norte-americano Austin Jones (Can-Am), vencedor em Abu Dhabi.

Nos SSV, os portugueses João Ferreira e Filipe Palmeiro (Can-Am) venceram etapas tanto no Dakar como no Abu Dhabi Desert Challenge, estando atualmente no quarto lugar de um campeonato liderado pelo saudita Yasir Seaidan (Can-Am).

Nas motos, Ricky Brabec conseguiu a sua segunda vitória no Dakar, com a equipa oficial da Honda, mas o norte-americano não alinhou em Abu Dhabi. Nas areias dos Emirados Árabes Unidos, reinou a equipa oficial da Hero e o recruta de última hora Aaron Mare, com outro piloto da Hero, Ross Branch, a assumir o comando do Mundial.

Jean-Loup Lepan (Rally 2), Manuel Andujar (Quad), Konrad Dabrowski (Rally 2 Júnior) e David McBride (Sénior) também chegam a Portugal na frente das respetivas categorias.