Multidões nas pistas de Grândola marcam arranque do Rally Raid Portugal

A primeira etapa (SS1) do bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026 ficou marcada não só pelo triunfo do português João Ferreira, mas também por uma moldura humana impressionante que confirmou o estatuto de Portugal como um dos países mais entusiastas do desporto motorizado. Ao longo dos 180 quilómetros cronometrados em redor de Grândola, os pilotos foram recebidos por milhares de adeptos, evocando o ambiente das melhores épocas do WRC.

“Havia espectadores em cada canto, incrível…”, ouvimos.

Pilotos rendidos à “afición” portuguesa

A presença massiva de público nas zonas de espetáculo e ao longo das bermas das pistas de terra não passou despercebida aos protagonistas do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC). Nasser Al-Attiyah, que este ano defende as cores da Dacia, foi um dos primeiros a destacar o impacto dos fãs: “É fantástico ver tanta gente. Já esperávamos esta receção, porque a ‘afición’ em Portugal é única, mas ver as pistas assim cheias logo no primeiro dia dá-nos uma motivação extra. É muito importante para o mundial ter este calor humano.”

Também Sébastien Loeb, companheiro de equipa do catari, reforçou que Portugal continua a oferecer uma das melhores atmosferas do calendário mundial. “Sempre foi especial correr aqui. A atmosfera criada pelos espectadores transforma a corrida em algo mais do que um simples evento desportivo”, sublinhou o francês após completar a tirada.

João Ferreira: vencer “em casa” e para a casa

O vencedor da etapa, o leiriense João Ferreira (Toyota), assumiu que a presença do público foi um fator determinante para o seu desempenho. O piloto português, que se impôs num duelo ao segundo com Seth Quintero, admitiu ter sentido a pressão positiva de correr perante os seus compatriotas: “Sentimos o apoio em cada curva.”

Para a generalidade dos pilotos, a opinião é unânime: “O público é uma das razões que torna esta prova obrigatória para nós.” A competição prossegue hoje em direção a Badajoz, com a organização a prever que a enchente se repita na passagem da caravana para solo espanhol. Apesar o mau tempo…