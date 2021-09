Motivo-JCB regressa ao Todo-o-Terreno na Baja 500 Portalegre | AutoSport

A equipa Motivo-JCB regressa ao Todo-o-Terreno na Baja 500 Portalegre, prova que conta para a Taça do Mundo, contando com a participação do piloto mais ‘velho do mundo’, José Gameiro, que terá a seu lado como navegador, António Saraiva.

Existirá quem se recorde dos feitos que a dupla outrora protagonizou, dos prémios que conquistaram pelo Mundo, nas mais de cem provas que enfrentaram, e da extrema importância que essas participações, em três países diferentes, trouxeram à empresa.

Passaram dez anos desde a última participação da equipa Motivo-JCB em provas automobilísticas sendo de dar nota do quão versáteis e desafiantes são estas provas, mas também de destacar o facto da equipa Motivo-JCB já na década passada, ter sempre tido um elevado sentido de equidade de género, sendo à data, das únicas se não a única, a ter igual número de pilotos homens e mulheres.

No âmbito da comemoração da década desde a última participação num evento automobilístico, bem como, em forma de celebração da vida e ousadia do piloto José Gameiro, a equipa Motivo-JCB regressa este ano ao Todo-o-Terreno.

Aos 76 anos, José Gameiro, torna-se o piloto mais velho do Mundo a participar no Todo-o-Terreno numa prova que integra a Taça do Mundo. Durante o corrente ano, José Gameiro, teve o infortúnio de ficar infetado pelo Covid-19, e na sequência dos confinamentos impostos pela Direção-Geral de Saúde Portuguesa, deu por si insatisfeito com a sua forma física, bem como, com o seu estado de saúde. Neste sentido, decidiu não “baixar os braços”! Combater o vírus e o estado físico em que se encontrava foram os objetivos que definiu. Consultou um médico, inscreveu-se no ginásio, modificou a alimentação e começou a fazer sessões de oxigenoterapia hiperbárica: “A idade pode ser compensada por uma boa preparação física, uma alimentação cuidada, e com a forte ajuda da medicina”, disse José Gameiro