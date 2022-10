Morreu Armindo Neves | AutoSport

Armindo Neves, piloto português de ralis e TT, morreu ontem na sequência de um acidente, na edição deste ano do Africa Race, onde corria na categoria das motos. O acidente deu-se já perto do final da 2ª Etapa. O piloto de Santiago do Cacém, cumpria o sonho de participar numa grande prova de Todo-o-Terreno.

Competia desde 1989, no TT, há cerca de duas décadas começou também nos ralis, onde correu na Promoção, regionais, Open e mesmo CPR, até se mudar definitivamente para o TT. Em 2019, venceu o troféu Nacional de Veteranos no Campeonato Nacional Todo o Terreno, decidiu este ano correr no África Eco Race, onde acabou por perder a vida, aos 52 anos. À família e aos amigos, o AutoSport apresenta as suas mais sinceras condolências.

FOTO DR