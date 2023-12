MOMENTOS DO ANO: Triunfo português nas 24 Horas de Fronteira | AutoSport

Uma prova de 24 horas decidida por… menos de três minutos. O Fouquet Nissan do português Manuel Aires, que foi acompanhado pelos franceses Mickael Pisano, Jérémy Warnia e Jean-Luc Ceccaldi, venceu a BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira, num dos finais mais emocionantes da história de 25 anos da prova do ACP. Largos milhares de pessoas encheram a vila alentejana.

Foi um final de corrida extremamente emocionante! O Fouquet #60 de Manuel Aires, com Mickael Pisano ao volante, e que contava na equipa ainda com Jérémy Warnia e Jean Luc Ceccald venceu as BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira 2023 depois de um sprint final nas últimas duas voltas, isto depois de recuperarem o comando apenas a quatro minutos do final da corrida.

Depois de 23h40m de corrida, apenas 47s separavam os dois primeiros classificados, o MMP #1 de Franck Cuisinier, que tinha Laurent Poletti ao volante, e o Fouquet #60 de Manuel Aires, com Mickael Pisano no turno final, com este último a levar a melhor, sendo o primeiro a ver a bandeira de xadrez.

Para Franck Cuisinier/Laurent Poletti/Ronald Basso/Adrien Favarel (MMP), depois de tanto tempo na frente da corrida ‘morreram na praia’. terminaram em segundo, mas devem ter-se divertido como nunca pois terminar uma corrida de 24 horas desta forma, deixa um sabor agridoce pela derrota, mas depois de uma luta extremamente saborosa.

Se no lugar mais alto do pódio ficou um português, no terceiro lugar…ficaram dois com Claude Fournier/Ricardo Porém/Gustavo Moura/Gustavo Neto Moura, no seu MMP T4, terminaram em terceiro a oito voltas da frente, venceram o T4, já que o duo da frente atacou tanto na fase final da corrida que os terceiros classificados, ficaram bem mais longe do que estavam antes do acirrar de luta pelo triunfo.