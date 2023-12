MOMENTOS DO ANO: Toyota Gazoo Racing campeã do Mundial de TT (W2RC) | AutoSport

Depois do WRC, o W2RC, ou seja, o Mundial de Todo-o-terreno. A Toyota Gazoo Racing garantiu os três títulos do W2RC pela segunda época consecutiva. O Campeonato do Mundo de Ralis de 2023 (W2RC) chegou ao fim com o Rali de Marrocos, que serviu de 5ª e última ronda da temporada.

A curta etapa final de 152 km viu Nasser Al-Attiyah e o copiloto Matthieu Baumel terem um acidente que lhes pôs fim à época de 2023 do W2RC, mas a equipa já tinha assegurado um trio de títulos para o ano: Campeonato de Pilotos; Campeonato de Co-pilotos; e Campeonato de Construtores.

Para a TGR, Nasser garantiu o título de pilotos pela segunda vez – uma vez que tanto o título de copiloto como o título de construtor já tinham sido conquistados com uma ronda de antecedência.