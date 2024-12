Momentos do ano: Sainz, Loeb e Al-Attiyah no Rally-Raid Portugal

Carlos Sainz, Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah fopram cabeças de cartaz no bp Ultimate Rally-Raid Portugal, prova do Mundial de Todo-o-Terreno que se estreou em 2024 em Portugal, o que se vai repetir em 2025.

Portugal teve as honras de receber a única prova europeia do calendário do Campeonato do Mundo de Rally-Raid e que estreia: uma lista de inscritos com muitas das “estrelas” do Dakar; muito público; e uma prova pródiga em emoção e animação nas diferentes categorias, com Nasser Al Attiyah/Edouard Boulanger (BRX Prodrive Hunter) a confirmarem o triunfo na terceira prova do W2RC.

O catari terminou a prova com 2m49s de avanço para João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus), que venceu no primeiro dia o CPTT e no final, obteve um excelente resultado. Para que tenha ideia do feito, imagine-se uma dupla portuguesa ser segunda classificada no Rally de Portugal que se realiza no WRC. É óbvio que tendo em conta a juventude desta competição as coisas não são comparáveis, mas este é o mais recente Campeonato do Mundo FIA, há de Fórmula 1, Rally (WRC), Endurance (WEC), Rallycross (WRX) Formula E e agora este W2RC, Mundial de Rally Raids, com Portugal a receber uma prova pela primeira vez.