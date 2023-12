MOMENTOS DO ANO: João Ferreira com a Can Am e South Racing | AutoSport

Foi em outubro que se ficou a saber, oficialmente, que João Ferreira deixava a X-Raid nos SSV e ligava-se à Can-Am e South Racing com que vai competir no próximo Rali Dakar. Pelo meio João Ferreira vai continuar a correr com o Mini da X-Raid, assistido pela ARC Sport.

O campeão da Taça da Europa FIA de Bajas de Todo-o-Terreno de 2022 vai competir com o mais recente Can-Am Maverick XRS Turbo RR da South Racing na categoria T4 da FIA, depois de ter participado este ano na secção T3 para protótipos ligeiros de todo-o-terreno e já também com o T4 da South Racing ao ponto de ter ficado classificado nos dois campeonatos da FIA, T3 e T4.

João Ferreira vai fazer equipa com o seu amigo e experiente copiloto Filipe Palmeiro.

O Can-Am Maverick X3 é seis vezes vencedor da sua classe no extenuante Rali Dakar e é o mais bem sucedido de todos os side-by-sides que competem no desporto motorizado de todo-o-terreno da FIA.

O Maverick X3 é construído pela Bombardier Recreational Products (BRP) e líder de mercado, é alimentado por um motor Rotax ACE Turbo RR concebido e construído pela Rotax na Áustria.

Para João Ferreira: “Estou muito feliz por me juntar à South Racing e à Can-Am. Nos últimos anos, a equipa tem dominado as classes T3 e T4 e estou ansioso por começar a nossa jornada com a classe T4 para a época de 2024.”