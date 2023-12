MOMENTOS DO ANO: BP Ultimate Rally-Raid Portugal 2024: ‘caravana’ do Dakar em solo luso | AutoSport

Em setembro passado ficou a saber-se que Portugal iria ter uma prova do Mundial de Todo-o-Terreno. O ACP-Automóvel Clube de Portugal vai ‘reativar’ o antigo Rali Transibérico, um evento que teve um vida longa no TT português, no início do Séc XXI, trouxe muitas vezes a nata do TT mundial a Portugal, o que já sucedia nos tempos da Baja Vodafone 1000. O Transibérico cresceu mais um dia em 2009 com a ida a Espanha, num projeto ibérico como o que agora se retoma, mas acabou nesse ano por troca duma prova ainda mais internacional, pertencente à Taça do Mundo, o Rally TT Vodafone Estoril-Portimão-Marrakech, evento que teve vida curta, pois o ACP decidiu retirar a prova do campeonato em desacordo com os regulamentos da FIA, na altura.

Foi em 2009, que determinado em consolidar o seu estatuto de única prova europeia incluída na Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno, a Organização do Automóvel Clube de Portugal alterou o figurino do Rali Vodafone Transibérico em 2009, com a introdução de uma segunda etapa em Espanha, na altura para um total de seis dias de competição.

Na altura, o ACP já ponderava rumar a Marrocos, mas hoje em dia com o Rali de Marrocos perfeitamente estabelecido na competição, é a vez de Portugal, com um dia em Espanha, desenvolverem o BP Ultimate Rally-Raid Portugal, prova que vai trazer os concorrentes do Mundial de Todo-o-Terreno, e do Dakar, claro, a Portugal, de 2 a 7 de abril de 2024.