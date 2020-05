Molly Taylor é novidade do Extreme E

Molly Taylor, a primeira e única piloto feminina e, na altura, a mais jovem de sempre a vencer uma prova do campeonato da Austrália de Ralis, tornou-se no mais recente talento de topo a juntar-se ao Programa de Condutores do Extreme E. A Campeã australiana de Ralis de 2016 junta-se a uma lista crescente de nomes fortes do automobilismo que disputam um lugar na primeira temporada da série de corridas elétricas de todo-o-terreno pioneira, que deverá começar no início do próximo ano.

Molly Taylor, de 32 anos, herdou o amor pelos ralis da sua mãe Coral – quatro vezes campeã australiana – e de seu pai Mark, que dirigia uma escola de ralis líder, onde ela se estreou no off-road pela primeira vez. Competindo localmente enquanto ainda estava na escola, Molly Taylor impressionou no início de sua carreira. Em 2006 ela foi premiada como a Jovem ‘Achiever’ do Ano de Nova Gales do Sul e em 2009 foi selecionada pela Australian Motor Sports Foundation para seu programa International Rising Star.

Seguiram-se dois títulos nacionais consecutivos na classe F16, juntamente com dois títulos de Campeã Britânica de Ralis Femininos, antes de entrar no Campeonato do Mundo de Ralis em 2011, como parte do programa Pirelli Star Driver, culminando com uma vitória no Rali da Grã-Bretanha. Desde então, Molly Taylor competiu no Europeu de Ralis e em casa, na Austrália, onde foi vice-campeã da série doméstica em 2015, antes de chegar ao topo um ano depois, com a equipa Subaru Motorsport.

O apelo do Extreme E, para Molly, é a sua aventura no desconhecido – ver SUVs elétricos pioneiros a enfrentar locais remotos que ainda não receberam qualquer corrida motorizada: “Nada como isto nunca foi feito antes. Representa um enorme desafio e aventura, o que realmente me excita”. A mensagem mais ampla de enfrentar as mudanças climáticas de uma forma proativa também é incrivelmente importante – o nosso futuro, e as gerações vindouras, dependem de enfrentarmos esta questão com sucesso”. Pelo que vi do Odyssey 21 em ação, também parece muito divertido de conduzir!

Vai ser uma montanha-russa para todos nós, assim como para os fãs. A variedade de locais e condições que vamos experimentar vai torná-la uma aventura contínua; são todos locais de ‘bucket list’ que nunca estive em condições de visitar, por isso vai ser muito especial. Envolver-me numa série onde pilotos e equipas não saberão o que esperar é realmente emocionante. Todos estarão no mesmo barco e a aprender. Sem dúvida, haverá uma curva de aprendizagem muito íngreme pela frente. Penso que a minha experiência como piloto de ralis me deu o controlo do carro e a capacidade de me adaptar a ambientes em mudança, mas a especificidade do Extreme E – novas superfícies e os formatos de corrida – serão elementos para aprender e trabalhar.

Conduzir um SUV também será algo novo para mim, bem como algumas das condições em que iremos conduzir. Já competi muito em terra, mas areia e gelo serão novos desafios. O formato também será completamente diferente, especialmente a partilha do papel de navegador”, disse.

O Extreme E anunciou recentemente que as suas equipas seriam compostas por uma divisão 50-50 dos condutores masculinos e femininos. Molly Taylor trabalhou para subir a pirâmide dos ralis perseguindo sua paixão e espera aproveitar a oportunidade para criar mais ações positivas para a diversidade em um desporto tradicionalmente dominado por homens: “Uma coisa que sempre me atraiu nos desportos motorizados é que, pondo o capacete o teu género torna-se irrelevante e o cronómetro não tem preconceito.

No entanto, também acho que é importante ver como podemos efetivamente melhorar a diversidade na nossa indústria e este é um passo na direção certa”. Acho que este formato nos proporcionará novas oportunidades para remodelarmos a imagem do nosso desporto aos olhos dos jovens adeptos, que serão inevitavelmente o nosso futuro”.

Molly Taylor junta-se à antiga piloto de Fórmula E IndyCar Series, Simona de Silvestro, à piloto de desenvolvimento Extreme E da Continental Tyres, Mikaela Ahlin-Kottulinsky, à campeã da W-Series, Jamie Chadwick, à piloto de carros desportivos, Katherine Legge e à companheira dos ralis, Catie Munnings como principais mulheres no Programa de Pilotos, todas a tentarem correr no Extreme E.