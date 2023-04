Miguel Carvalho (Open) e Paulo Fernandes (Stock) vencem Taça Yamaha YXZ 1000R no Raid da Ferraria | AutoSport

Miguel Carvalho, acompanhado por António Reis, na classe Open e Paulo Fernandes na categoria Stock foram os vencedores da etapa inaugural de 2023 da Taça Yamaha YXZ1000R, competição que se realiza a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e que se disputou este fim-de-semana na 35ª edição do Raid da Ferraria.

A dupla formada por Miguel Carvalho e Antonio Reis, que se estreou este ano nesta competição monomarca, foi a mais rápida da Classe Open onde venceu todas as etapas da prova organizada pelo Clube da Ferraria. Em segundo lugar da classe ficou Luís Caseiro, navegado por Samuel Vina. Paulo Fernandes venceu a categoria stock da Taça Yamaha YXZ1000R e, entre os pilotos que integram esta competição, foi ainda o mais rápido no prólogo.



Para o vencedor da Categoria Open “a prova correu muito bem. Os troços eram rápidos e foram muito ao meu gosto. Infelizmente num dos saltos o meu navegador magoou-se e tive de parar para ele ter assistência. Acabei por prosseguir a prova sem ele e consegui um bom resultado. Para esta época o objetivo é participar em todas as provas e tentar alcançar o título de campeão da Taça Yamaha YXZ1000R”, referiu Miguel Carvalho no final da corrida.

Já Paulo Fernandes, vencedor da Classe Stock, salientou que “ o balanço que faço desta corrida é positivo, apesar de estar um pouco doente. O objetivo este ano é terminar todas as provas e tentar ganhar. Esta prova não foi das melhores para mim, mas vamos continuar para lutar pelos bons resultados” adiantou o piloto.

A próxima prova a receber a Taça Yamaha YXZ1000R será a Baja TT de Loulé, a quarta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2023, que se realiza entre os dias 26 e 28 de maio no Algarve.

Classificações após a 1ª etapa da Taça Yamaha YXZ1000R

Classe Open: 1º Miguel Carvalho/António Reis 25 pontos; 2º Luís Caseiro/ Samuel Vina 20 pontos.

Classe Stock: 1º Paulo Fernandes 25 pontos.

Veja as entrevistas aqui:

Miguel Carvalho

Paulo Fernandes

Luís Caseiro