Miguel Barbosa: “duas T1+, é uma grande aposta nossa no desporto nacional…” | AutoSport

Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional, será a par de Lourenço Rosa, os pilotos que vão dispor das novíssimas Toyota Hilux T1+ idênticas ao carro que venceu o Dakar este ano.

Para Miguel Barbosa “este projeto dará continuidade à minha ligação de há vários anos à BP, agora com uma dinâmica mais alargada e com uma projeção ainda mais ambiciosa”.

Sinto um grande orgulho, tentamos sempre fazer algo diferente, a cada ano, diferenciador, inovador, que traga algo mais ao TT. Esse foi o objetivo e mais uma vez a BP aceitou o desafio, acreditou no talento nacional possibilitando a criação desta equipa multidisciplinar”