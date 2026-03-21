Miguel Barbosa assume liderança dos SSV no Rally-Raid Portugal: “esta prova é duríssima”
Miguel Barbosa assumiu a liderança da categoria SSV no bp Ultimate Rally-Raid Portugal, depois de terminar a penúltima etapa na quarta posição e de beneficiar dos problemas mecânicos de Luís Portela Morais, forçado a parar na fase inicial de um setor seletivo com 317 quilómetros cronometrados entre Espanha e Portugal. Aos comandos de um Polaris RZR e navegado por Joel Lutas, Barbosa dispõe agora de uma vantagem de 3m36s para o segundo classificado à entrada para a derradeira etapa, com o bivouac instalado em Loulé.
Etapa longa, exigente e com gestão de risco
No balanço do dia, o piloto descreveu uma jornada de elevada dificuldade. “Um dia muito difícil. Um dia longo com 317 quilómetros de especial e mais ligações longas. Uma etapa muito difícil, muito exigente. De manhã o troço era muito estreito, tinha muita pedra, era fácil cometer um erro. Entrámos bem e seguros na especial, com um bom ritmo”, explicou, sublinhando a necessidade de encontrar o equilíbrio entre ataque e gestão.
O abandono de Luís Portela Morais e David Megre marcou o ponto de viragem. “Depois vimos que o Luís e o David estavam parados com um problema mecânico – fica aqui uma palavra para eles que, para além de serem nossos companheiros no bp Ultimate Adventure Team, estavam a fazer uma grande prova – e a partir daí sabíamos que tínhamos uma vantagem confortável para gerir”, admitiu Barbosa.
Problemas de intercomunicador complicam tarefa
Nem por isso o dia deixou de ter novos obstáculos. “A etapa era muito desafiante e a verdade é que logo a seguir viemos a ter problemas com os intercomunicadores, o que tornou a nossa tarefa ainda mais complicada e com isso perdemos algum tempo. No refueling conseguimos reparar e apostamos em manter a calma e voltar à concentração. Recuperámos depois algum do tempo perdido”, detalhou.
Com a liderança assegurada, o foco está agora na gestão do esforço até ao final. “Passámos para a liderança da categoria SSV num dia em que se confirmou que esta prova é duríssima e ainda falta uma derradeira etapa para a qual temos de nos preparar bem”, concluiu o piloto do bp Ultimate Adventure Team.
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