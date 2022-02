Mex Machado dos Santos troca Ralis pelo Todo-o-Terreno | AutoSport

Depois de uma carreira nos ralis, Mex Machado dos Santos vai estrear-se em provas de todo-o-terreno no próximo fim de semana, na Baja TT Montes Alentejanos. Piloto do Porto, que é navegado por Luís Sá, estreia um Can-Am construído em Portugal e está preparado para um fim de semana de descobertas.

O percurso de Mex Machado dos Santos no desporto já atravessou diferentes modalidades, do ciclismo às motos, passando pela sua grande paixão no desporto motorizado: os ralis. Contudo, o piloto portuense sempre alimentou um fascínio pelo desafio do todo-o-terreno, algo que ficou mais intenso quando experimentou as emoções da pilotagem de um Can-Am. Foi aí que nasceu a vontade de participar numa baja, algo que vai acontecer já este fim de semana, na prova inaugural da temporada, a Baja TT Montes Alentejanos.

A máquina escolhida é um Can-Am que utiliza um inovador chassis desenhado e construído em Portugal, que Mex dos Santos acredita será uma fórmula de futuro para as provas de TT.

“Adorei pilotar o Can-Am em testes e, apesar de não ter uma base de comparação com os carros de TT, acredito que o compromisso entre diversão e eficácia é quase impossível de bater. Desde que criei este projeto ‘Live the Moment’ que procuro experiências marcantes, como penso que aconteceu quando levámos o Porsche para os ralis de terra.

Agora o desafio é outro, mas estou muito motivado para esta Baja Montes Alentejanos, sobretudo porque este chassis feito em Portugal tem um potencial enorme”, afirmou Mex Machado dos Santos, cujo Can-Am será preparado e assistido pela Speedfreak.