McLaren no Extreme E em 2022 para “vencer” | AutoSport

A estrutura de Woking anunciou que terá um programa na nova competição elétrica de TT, a Extreme E. Lewis Hamilton, Jenson Button e Nico Rosberg estão também presentes nesta competição, com equipas privadas.

“Desde o momento em que o Extreme E foi anunciado que temos acompanhado de perto o progresso da série”, disse à imprensa o CEO da McLaren Zak Brown. “A nossa atenção foi imediatamente atraída pelo formato inovador desta plataforma desportiva motorizada, em particular a capacidade que nos dá para acelerar e impulsionar a nossa própria agenda global de sustentabilidade, que partilha as mesmas prioridades de descarbonização, redução de resíduos, diversidade e igualdade. Ao mesmo tempo, permitir-nos-á alcançar um novo público com um formato de corrida inovador, ligar-se a uma nova geração de fãs através de conteúdos servidos através de uma variedade de canais e fornecer aos parceiros uma plataforma de competição orientada para o objetivo de se alinharem e partilharem uma narrativa positiva e poderosa.”

“Desde o início, a McLaren sempre esteve na vanguarda e nunca teve medo de ultrapassar novos limites. Este novo empreendimento é fiel às nossas raízes de participação numa variedade de categorias, inovação e bravura. Enquanto a Fórmula 1 permanecerá sempre no centro do nosso mundo, como a IndyCar e a eSports, a nossa entrada na Extreme E é aditiva à franquia da McLaren Racing e irá complementar e ajudar a apoiar todos os nossos programas. O objetivo da competição é claro: estamos lá para vencer”, afirmou Brown.