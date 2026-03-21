Mathieu Serradori supera acidente e mantêm-se na Luta no Rally Raid Portugal

A dupla francesa da Century perdeu mais de uma hora e meia na quarta etapa após uma colisão com uma árvore, mas conseguiu reparar o veículo e cruzar a linha de meta, demonstrando resiliência perante a adversidade.

Mathieu Serradori e Loïc Minaudier completaram com sucesso a quarta etapa do Rally Raid Portugal, após um dia marcado por um acidente que comprometeu as suas aspirações na classificação geral. Depois de terem recuperado posições no segundo dia de prova, fixando-se no oitavo posto, a equipa viu-se relegada para o 38º lugar da tabela geral devido a um despiste ocorrido na tirada de ontem do Rally Raid Portugal.

O percurso, que se previa favorável à progressão da dupla, sofreu uma reviravolta crítica ao quilómetro 139 da especial. O protótipo CR7 saiu da pista e colidiu violentamente com uma árvore, provocando danos significativos na viatura e forçando a uma paragem prolongada. Apesar da gravidade do impacto, ambos os ocupantes saíram ilesos. O incidente resultou numa perda de 1 hora e 42 minutos para o vencedor da etapa, o brasileiro Lucas Moraes.

Recuperação e resiliência

Perante a possibilidade de abandono, Serradori e Minaudier optaram por realizar reparações de emergência no local. Utilizando os recursos disponíveis a bordo, a dupla conseguiu colocar o CR7 novamente em condições de marcha para enfrentar a secção final da especial, descrita como longa e exigente.

Em declarações após a prova, Mathieu Serradori detalhou os momentos de incerteza: “Foi um grande susto, mas felizmente nenhum de nós se magoou. A desistência não era uma opção. O Loïc e eu saímos do carro, avaliamos a situação e repará-lo com o que tínhamos à mão.”

Determinação em prova e orgulho na equipa

Embora o resultado tenha afastado a equipa dos lugares cimeiros da classificação, o piloto francês sublinhou a satisfação de ter concluído a etapa e o desempenho do carro, mesmo após os danos sofridos: “O final da especial foi longo e exigente… mas avançámos até ao fim. A qualquer custo. Cruzar a linha trouxe uma enorme sensação de satisfação: nunca desistimos. Apesar de tudo, estávamos lá, mantendo o ritmo dos melhores”, afirmou Serradori, visivelmente orgulhoso da resiliência demonstrada pela estrutura.

A equipa enfrenta agora o desafio de chegar ao fim, mantendo uma postura combativa: “É muito frustrante… mas também sentimos orgulho. Não vamos mandar a toalha ao chão”, concluiu o piloto.