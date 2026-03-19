Mathieu Serradori espreita pódio do Mundial no Rally-Raid Portugal

O piloto francês Mathieu Serradori, aos comandos do Century CR7, posicionou-se estrategicamente na luta pelos lugares cimeiros do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) durante o dia do arranque do Rally-Raid Portugal. Atualmente no nono posto da categoria Ultimate, 10º da geral, Serradori encontra-se a apenas 3 minutos e 29 segundos da liderança, mantendo uma curta distância de 15 segundos para o pluricampeão Nasser Al-Attiyah.

Oportunidade estratégica perante desistências da Ford

A desistência das equipas oficiais da Ford, confirmada ontem, alterou significativamente as contas do campeonato para o piloto francês. Com dois dos carros da marca americana — que se encontravam à sua frente na tabela após o Dakar — fora de prova, abre-se uma janela de oportunidade para Serradori ascender ao “top 3” provisório do mundial quando a caravana chegar a Loulé.

Sexto classificado na última edição do Dakar, o piloto encara esta prova com uma visão pragmática sobre a hierarquia atual. A sua presença em solo luso não visa apenas o resultado imediato, mas também a consolidação da sua sexta posição no ranking global, aproveitando agora o caminho livre deixado pela saída prematura dos seus diretos adversários.

Afinação do Century CR7 para o mercado europeu

Para além da vertente competitiva, esta participação marca o primeiro contacto de Mathieu Serradori com as exigentes pistas portuguesas. O objetivo técnico passa por adaptar o Century CR7 às condições específicas das etapas europeias. Esta recolha de dados é fundamental para a nova insígnia Century Europe, permitindo ao piloto transferir o conhecimento adquirido em competição diretamente para os futuros clientes da marca.

Perseguição tática na segunda etapa

Para a tirada de hoje, Serradori beneficia de uma ordem de partida favorável. Ao sair imediatamente atrás de Nasser Al-Attiyah, o francês poderá utilizar as referências de trajetória e travagem do piloto do Catar para tentar recuperar tempo e subir na classificação geral. A expectativa da equipa é que a consistência demonstrada no deserto saudita se traduza agora em performance nos trilhos técnicos de Portugal e Espanha, transformando o piloto do Century num dos principais candidatos a surpreender os favoritos até ao final da semana.