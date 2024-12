Mário Andrade soma e segue nas 24H de Fronteira: “É uma história de 26 anos, linda, bonita…”

Mário Andrade é uma figura bem conhecida nas 24 Horas TT Vila de Fronteira, durante muito tempo foi o piloto com mais vitórias, mas já passou o testemunho ao filho Alexandre, que começou em Fronteira há precisamente 20 anos, 2004, e volta aos triunfos, o seu oitavo, em duas décadas de prova.

Na véspera de mais um triunfo da sua equipa, falámos com Mário Andrade que nos contou com começou e evoluir esta linda história que construiu com a Vila de Fronteira: “Tudo começou em 1998, em Paris com a Renault 4L ganhei em 1999, e nunca me esqueci do que me disse o Henri Pescarolo, que na altura era o meu ídolo: “vite doucement”. São palavras que nunca esqueci e que repito sempre – “para ganhar isto é preciso andar depressa devagar”.

Antes, tinha conhecido o Zé Megre ainda em França, como se sabe ele trouxe a ideia deste tipo de provas para Portugal, a primeira prova que fiz foram as 24 Horas de Soure de 1996, ganhei depois as 24 Horas de Paris em 1997, 1998 e 1999, em 2000 fiz o primeiro Clio, que anda aí, mas em 2002 decidi fazer o meu protótipo.

Quatro rodas motrizes, o Carlos Sousa foi o meu padrinho na altura, em Paris, aqui em Fronteira, 2004 ganhamos, mas já em 2003 já tínhamos um bom carro, mas tivemos um problema técnico e ficamos em quinto lugar. Depois ganhámos e perdemos, as que perdemos, por acidentes, mas maioritariamente razões diversas, acho que o recorde que temos aqui não é nada mau” começou por dizer Mário Andrade, que ‘suspirava’ pelo triunfo do filho nesta prova: “O Alexandre faz agora 20 anos que corre aqui em Fronteira, para os 20 anos dele aqui, era giro de marcar…”

E foi mesmo, Alexandre Andrade assegurou a nona vitória da família Andrade, oitava vitória dele próprio, face a quatro do Pai, Mário Andrade: “com 19 anos, o Alexandre já pilotava um Clio no campeonato de duas rodas motrizes em França, agora é mais concentrado e tranquilo, é da idade e dos quilómetros”, disse.

Quanto ao enorme historial da equipa em Portugal: “Isto é uma história de família, história de amigos, e hoje estou a viver um sonho, não inventamos nada, não temos segredos especiais, mas para mim não fico contente se for segundo, a história só se lembra do primeiro, em todas as competições, seja o Dakar, Le Mans, segundo e terceiro só os ferrenhos é que sabem, regra geral, portanto eu procuro sempre o primeiro, embora, já tenha acontecido ter percebido que não era possível em condições normais chegar ao triunfo, e por isso guardámos o segundo lugar.

Mas se eles sentirem a pressão, vamos lá, mas não atacar estupidamente. Queremos ganhar é a nossa fome, o nosso ADN, acarinhamos muito esta prova e os nossos faz estão loucos, só fui uma vez lá baixo (ndr, para uma zona espetáculo) não me conseguia vir embora, era só selfies. É uma história de 26 anos, linda, bonita…”, diz, embevecido o homem que sempre teve uma paixão por automóveis e motas. “Felizmente encontrei uma boa equipa, aventurei-me nas corridas e nunca mais parei. Os resultados falam por si” disse Mário Andrade que finalizou a falar no respeito que tem pelo todo-o-terreno: “o TT é um desporto em que temos de ter muita humildade, dá-nos imensas lições fabulosas, e como dizem pilotos que passaram por esta casa, tu dás um pontapé ele dá-te dois, tens que respeitar muito a máquina. Aprendemos todos os anos…”