Maria Luís Gameiro: Resiliência em destaque na Baja Aragón

A participação de Maria Luís Gameiro na Baja Aragón 2025, ao lado de Rosa Romero no Mini da X-Raid, transformou-se num exigente teste de resiliência.

Apesar de um fim de semana marcado por contratempos e problemas mecânicos, a piloto da Team Motivo JCB soube extrair lições cruciais, encarando a prova espanhola como uma preparação fundamental para os seus desafios futuros, em particular para o Dakar 2026.

Fim de Semana de desafios e superação

A Baja Aragón 2025, um evento que reúne algumas das maiores estrelas do Todo-o-Terreno (TT), foi um verdadeiro teste à determinação de Maria Luís Gameiro.

A piloto da Team Motivo JCB, acompanhada pela navegadora Rosa Romero no Mini da X-Raid, chegou ao nordeste da Península Ibérica com ambições elevadas, mas o foco principal estava na preparação intensiva para o Dakar 2026.

E, tal como o Dakar é sinónimo de dificuldades, a jornada em Espanha ofereceu os ingredientes certos para um teste rigoroso.

O fim de semana começou de forma atribulada, com uma saída de pista no Prólogo a antecipar os desafios que se seguiriam ao longo dos mais de 460 km cronometrados, divididos por três setores seletivos. No primeiro dia “a sério”, um pneu furado resultou numa perda de tempo considerável, difícil de recuperar numa prova com esta tipologia.

Apesar de os lugares cimeiros se terem tornado inatingíveis, a dupla não desanimou e entrou no segundo e derradeiro dia com a vontade renovada de demonstrar o seu valor. Infelizmente, o infortúnio persistiu: com uma correia de acessórios partida, com um dos tensores, a prestação de Maria Luís ficou irremediavelmente comprometida.

Lições valiosas para o futuro

Apesar de o resultado final não ter sido o desejado, o teste foi, sem dúvida, um sucesso. Os sucessivos desafios obrigaram a dupla a trabalhar em diversos aspetos, tanto na condução como na resolução de problemas mecânicos fora do cockpit. No final da prova, Maria Luís Gameiro, embora resignada com a sorte, manifestou-se satisfeita pela forma como ela e Rosa Romero conseguiram superar todos os obstáculos.

“Não era de todo o que esperávamos para esta Baja Aragón! Foi um fim de semana onde perdemos a sorte e nunca mais a encontrámos. Desde a saída de pista no Prólogo, que nos obrigou a partir para os setores muito atrasadas e no meio do pó, ao furo que nos custou imenso tempo, até aos problemas de hoje, parecia que tudo estava contra nós. Mas tenho de confessar que, apesar da frustração, gostei deste desafio”, referiu Maria Luís. “Sei bem o que me espera no Dakar e esta prova acabou por ser ideal para nos prepararmos. Trabalhámos muito na vertente da condução, mas também no trabalho mecânico, e tenho a convicção de que saímos daqui mais bem preparadas. Assim, o resultado não foi o que queríamos, mas tanto eu como a Rosa e toda a equipa, fomos obrigadas a trabalhar arduamente para chegar ao fim. Foi um bom teste físico, técnico e mental, que certamente trará dividendos no futuro.”

A Baja Aragón não é apenas uma competição, é também um campo de testes crucial para equipas que visam o Dakar. A capacidade de Maria Luís Gameiro e Rosa Romero em enfrentar e resolver os múltiplos problemas que surgiram, mesmo sem um resultado desportivo de topo, demonstra a resiliência e a coesão da dupla. Esta experiência, embora desafiadora, é um passo significativo no seu percurso de preparação, consolidando a sua aprendizagem e fortalecendo a sua determinação para os grandes desafios que se avizinham no Todo-o-Terreno internacional.