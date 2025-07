Maria Luís Gameiro regressa à competição na Baja España Aragón

Depois do desafio extremo no deserto marroquino do Morocco Desert Challenge, concluído com um bom quinto lugar e ao cabo de vários meses sem competir, Maria Luís Gameiro prepara-se para participar num novo evento: a Baja EspañaAragón.

A piloto do Team Motivo JCB, aos comandos do Mini T1+ da X-Raid, volta à ação entre os dias 25 a 27 de julho, com a prova a desenrolar-se nas imediações de Teruel, na região de Aragão, cumprindo-se exatamente um ano desde a última prova que piloto realizou em solo europeu.

Criada em 1983 e inspirada no mítico Dakar, a Baja España Aragón é hoje uma das etapas mais importantes da FIA World Baja Cup, FIA European Baja Cup, assim como do Campeonato Espanhol de Ralis Todo-o-Terreno (CERTT). Ao longo de mais de quatro décadas, consolidou-se como uma referência no panorama internacional do todo-o-terreno, contando habitualmente com a presença de pilotos de elite, equipas oficiais.

Na lista de vencedores constam nomes como, Nasser Al-Attiyah, Jean-Louis Schlesser, Pierre Lartigue, Nani Roma, Ari Vatanen e Stéphane Peterhansel. Na edição de 2025, o certame volta a surpreender com números impressionantes, estando confirmadas 165 equipas nos carros e camiões que prometem espetáculo nas pistas de Aragão.

Na lista de inscritos encontramos pilotos como Nasser Al Attiyah, Nani Roma, juntando-se a um cartaz de luxo que conta com nomes como Juan Cruz Yacopini, Miroslav Zapletal, SaoodVariawa, Martin Prokop, João Ferreira. A forte equipa da família polaca Goczal também está representada com Eryk, Marek e MichalGoczal. Também no feminino referências como Cristina Gutiérrez, Laia Sanz, Magdalena Zajac, estarão em competição com Maria Luís Gameiro que volta a fazer dupla com Rosa Romero.

Maria Luís motivada para mais uma grande aventura

Depois de uma pausa de vários meses, Maria Luís regressa ao volante do seu Mini T1+, com Rosa Romero na navegação. A piloto do Team Motivo JCB segue com determinação redobrada e vontade de continuar a evoluir entre os melhores.

“A Baja España Aragón é muito especial. É uma prova histórica, com um ambiente competitivo fortíssimo e com um percurso muito exigente. Depois das dunas de Marrocos este será um desafio diferente, mas igualmente empolgante. Voltar à competição com um evento tão icónico é sempre motivador.

É um orgulho estar entre tantas equipas e pilotos de renome. Sabemos que será uma prova difícil, muito disputada e com ritmo alto desde o primeiro quilómetro. Estamos bem preparados e ansiosos por enfrentar estes troços de Aragão, que exigem tudo dos pilotos e das máquinas. Vamos dar o nosso melhor e aproveitar ao máximo esta grande prova, apesar de, para mim, este ser, assumidamente um treino. Vai ser exigente, mas será apenas mais um passo na preparação para o Dakar…” esclareceu a piloto.

Com uma lista de inscritos com nomes sonantes e um percurso desenhado para pôr à prova os mais experientes, a Baja EspañaAragón 2025 será, sem dúvida, um dos pontos altos da temporada de Maria Luís Gameiro, que continua a somar quilómetros e experiências nas mais prestigiadas provas do todo-o-terreno internacional.