Maria Luís Gameiro: preparação intensiva para a Baja España Aragón

A piloto portuguesa Maria Luís Gameiro, da Team Motivo JCB, realizou recentemente um teste crucial em Chateaux Lastours, no sul de França, promovido pela X-Raid.

Após um interregno de aproximadamente três meses sem competir, este ensaio permitiu à atleta regressar ao volante do seu Mini T1+ para dois dias de trabalho intensivo, focado na recuperação do ritmo competitivo e no desenvolvimento de evoluções técnicas e pessoais.

Teste em França: preparação e evolução

O principal objetivo deste teste foi a preparação para a Baja España Aragón 2025, o próximo grande desafio no calendário de Maria Luís, agendado para o próximo fim de semana. A X-Raid aproveitou igualmente a oportunidade para testar novas soluções de afinação para o veículo, visando otimizar o desempenho na prova espanhola. A sessão foi fundamental para Maria Luís e a sua navegadora, Rosa Romero, readquirirem as rotinas de cockpit, fortalecendo a ligação essencial para alcançar bons resultados. A dupla já demonstrou sucesso em competições anteriores, como o Morocco Desert Challenge, o que lhes confere uma base de trabalho sólida.

Durante o teste, Maria Luís teve a valiosa oportunidade de trocar impressões com Denis Krotov, um piloto de 46 anos, de origem russa, que representa o Quirguistão. Krotov é uma presença assídua nas Taças do Mundo da FIA e no Campeonato Mundial de Rally-Raid, tendo sido o melhor estreante no Rally Dakar em 2019 com um Mini JCW Buggy da X-Raid e conquistado a primeira vitória do novo Mini JCW Rally 3.0i na Baja Internacional do Qatar em 2024. Esta interação foi uma experiência enriquecedora para a piloto lusa, que se mostrou sempre ávida em aprender e aperfeiçoar a sua técnica.

Confiança reforçada para Aragão

Maria Luís Gameiro expressou grande confiança após os testes: “Depois destes dois dias de testes, parto ainda mais confiante para a Baja España Aragón. Já tinha saudades de estar ao volante do meu Mini e foi importante voltar a ganhar ritmo antes do próximo desafio. A X-Raid aproveitou para testar novas soluções de afinação e o feeling foi muito positivo. Ainda tive a oportunidade de trocar impressões com o Denis Krotov, nome que dispensa apresentações. Foi uma excelente oportunidade para aprimorar alguns pormenores na minha técnica de condução, pois não é só a máquina que precisa de ser afinada! Foi ótimo voltar à competição, a estar ao lado da Rosa Romero e mal posso esperar pelo fim de semana de Aragão, um desafio exigente, mas que estou desejosa de enfrentar.”

A realização de testes pré-competição é um pilar fundamental no desporto motorizado, permitindo aos pilotos e equipas não só afinar os veículos e testar novas configurações, mas também recuperar o ritmo de prova, adaptar-se a diferentes condições e fortalecer a coesão entre os membros da equipa. Esta fase de preparação é crucial para garantir a segurança e maximizar as hipóteses de sucesso em eventos tão exigentes como a Baja España Aragón, que atrai anualmente competidores de elite e milhares de entusiastas.