Maria Luís Gameiro/José Marques terminam VI Cierzo Rally Ejercito de Tierra em 2º

Os objetivos para este rali eram ambiciosos, mas, desta feita, Maria Luís Gameiro/José Marques superaram todas as expectativas ao garantirem o segundo lugar à geral no VI Cierzo Rally Ejercito de Tierra, conseguindo ainda a vitória entre os T1+, segundo lugar na categoria Ultimate e com Maria Luís Gameiro a cimentar com novo triunfo a sua liderança entre as senhoras.

O culminar desta performance é o facto de a dupla estar agora a apenas quatro pontos de garantir vice campeonato espanhol, sendo que referir ainda que a piloto portuguesa passou a ser a primeira mulher portuguesa a abrir a estrada numa prova de Todo-o-Terreno disputada na Península Ibérica.

Este foi um fim de semana perfeito para o Team Motivo JCB que, em nova deslocação a Espanha, voltou a estar a um bom nível que resultou na conquista da melhor classificação de sempre da Maria Luís Gameiro numa prova de Todo-o-Terreno. A piloto de Cascais, que havia largado do oitavo posto, resultante da classificação obtida na Super Especial, colocou em campo as suas armas e foi com tudo na luta pelo Campeonato Espanhol de Ralis TT (CERTT).

Com três especiais e mais de 440 quilómetros ao cronómetro para disputar, a dupla do Mini JCW Plusque ostenta cores da Motivo JCB começou por garantir o quarto lugar à geral nas duas passagens por CENAD San Gregório, performance que lhe garantiu desde logo o segundo lugar à geral à entrada para a última especial. A dupla fechou o dia com “chave de ouro” e cimentou o lugar intermédio no pódio final com segundo ‘scratch’ em Alfajarín/VillaMayor de Gallego.

Cansada, mas visivelmente feliz pelo resultado obtido, Maria Luís Gameiro esclarecia à chegada que “foi uma prova muito dura. Porém, aquilo que hoje conseguimos aqui em Espanha faz-me esquecer tudo o resto. Foi espetacular! Sinto que andámos muito bem, que lutámos pelo resultado, mesmo sob condições muito difíceis e, durante a especial da tarde fui eu que abri a pista, ainda para mais sob chuva intensa. Também por isso, este foi um resultado fantástico, que não apenas me deixa muito feliz, como me deixa muito animada para o que temos pela frente, nomeadamente ainda este mês com a prova da Taça do Mundo de Bajas, a Baja Aragon.”

Com este resultado, Maria Luís Gameiro mantém o terceiro lugar à geral em termos de Campeonato de Espanha de Ralis TT e agora tem cerca de três semanas para recuperar forças para novo embate em Espanha, a Baja Aragon, que se disputa entre os dias 26 e 28 de julho.