Maria Luís Gameiro/José Marques em aventura no deserto na Baja de Marrocos

Está prestes a arrancar aquela que promete ser uma das mais exigentes aventuras da carreira de Maria Luís Gameiro no Todo-o-Terreno. A piloto/gestora, que este ano tem rubricado um percurso ímpar no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, mas também na competição homóloga que se disputa em Espanha – onde, aliás, ocupa a posição de vice-líder do campeonato – decidiu subir um degrau nesta sua evolução e, desta feita, fora de portas.

Maria Luís Gameiro/José Marques vão estar ausentes da Baja TT Sharish Gin para rumar ao norte de África onde vão disputar a Baja de Marrocos (23 a 27 de setembro), aos comandos de um Yamaha T3. Trata-se de uma estreia absoluta para a dupla portuguesa que até aqui tripulava o Mini JCW T1+, mas que decidiu alterar por completo a estratégia e assumir uma abordagem internacional, numa época em que a Maria Luís Gameiro tem surpreendido a vários níveis, mas em especial pela assinalável evolução da sua performance.

Depois de um curto – mas muito importante – teste realizado a meio do verão na região de Merzouga (Marrocos), a equipa está já de malas feitas para rumar de novo a África, para disputar uma “curta” Baja que é, afinal, mais um ensaio para um desafio ainda maior que passa por se apresentar à partida do Rally de Marrocos, evento pontuável para o Campeonato do Mundo W2RC, a disputar entre 2 e 11 de Outubro.

Para a piloto de Cascais esta alteração do seu programa desportivo para 2024 representa acima de tudo “um passo em frente que me deixa muito satisfeita, mas que obviamente me coloca nos ombros responsabilidades ainda maiores. Estou ansiosa por iniciar esta nova etapa na minha carreira, ainda para mais aos comandos de um veículo que, pelo que já pude avaliar – é muito fácil de guiar, embora com outro tipo de exigências, face aos que utilizei em competição até hoje. Esta presença na Baja de Marrocos, já na próxima semana tem como objetivo “ganhar a mão” ao Yamaha que vamos passar a utilizar. O próximo grande embate será a prova marroquina do W2RC, o Rally de Marrocos.”

Cientes dos enormes desafios que têm pela frente todos no Team Motivo JCB estão focados nas metas de curto prazo, mas, paralelamente, a trabalhar em grande ritmo para dar corpo a objetivos mais ambiciosos, a concretizar dentro em breve…