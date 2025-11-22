Maria Luís Gameiro forçada a abandonar no Dubai

Maria Luís Gameiro/Rosa Romero foram forçadas a abandonar a a Baja do Dubai. Um acidente numa zona de grandes dunas – um capotamento – a dupla do Team Motivo JCB protagonizou um aparatoso acidente sem qualquer consequência física para a piloto ou a para a sua navegadora, mas que deixou o Mini JCW T1+ impossibilitado de continuar em prova.

Respondendo diretamente a todos os que tentam ligar e saber do seu estado através de mensagens, Maria Luís Gameiro quis passar uma mensagem de agradecimento mas também de conforto, esclarecendo que “o carro é muitíssimo seguro e nós estamos ótimas. Não temos sequer um arranhão. Obrigada a todos pela preocupação. Infelizmente são coisas de corridas e agora temos que seguir em frente. O nosso carro vai de imediato seguir para as instalações da X-Raid, para ser reparado, de modo a termos tudo pronto para o Dakar 2026.”

Apesar do desaire por ver o seu carro impossibilitado de continuar em prova, a piloto de Cascais revelou-se tranquila e, acima de tudo, agradecida pela preocupação e pelo enorme apoio que tem recebido!