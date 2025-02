Maria Luís Gameiro e Inês Ponte Grancha representam Portugal no Rally Jameel

A FPAK anunciou Maria Luís Gameiro e Inês Ponte Grancha como as representantes portuguesas no Rally Jameel, que irá decorrer na Arábia Saudita de 21 a 26 de abril.

Maria Luís Gameiro, que tem feito carreira no todo-o-terreno, recém-chegada do Dakar, junta-se à experiente e campeã nacional de ralis, a navegadora Inês Ponte Grancha para enfrentar os desafios únicos do deserto saudita.

O Rally Jameel prova dedicada exclusivamente a pilotos e co-pilotos femininas valoriza a capacidade de navegação e a estratégia, num cenário muito próprio como são as zonas desérticas da Arábia. O rali serve ainda de inspiração para as pilotos femininas de todo o mundo que se juntam numa prova única onde todas competem em circunstâncias de igualdade e com um propósito único, fomentar a participação feminina no automobilismo.

A edição de 2025, a quarta, será bastante diversa já que as equipas vão enfrentar percursos de asfalto, deserto aberto, dunas e trilhos cobertos de pedra. A prova começa em Petra na Jordânia, passa por Tabuk, AIULa, Hail e termina em Qassim na Arábia Saudita. Seis dias de competição, 1500 quilómetros de percurso, dois países e cinco cidades. Um desafio extra para a dupla portuguesa que pretende levar a bandeira nacional o mais longe possível.

Maria Luís e Inês ponte já tiveram oportunidade de competir juntas, pelo que esta é uma oportunidade de regressar aos bons momentos do passado: “É muito bom voltar a ter a Inês no banco do lado direito depois de tanto tempo. Sabemos pouco sobre este rali, um pouco diferente daqueles a que estamos habituadas já que não será de velocidade, mas de regularidade. Mas tendo eu experiência de deserto e a Inês de navegação, estão reunidas as condições para representar bem Portugal. Aliás, representar o meu país é algo que me deixa muito orgulhosa e não tenho dúvidas que será uma experiência gratificante para ambas.”, referiu Maria Luís.

Já Inês, campeã nacional de ralis em 2016, esta oportunidade surge: “Na altura certa. Estou muito contente por poder representar Portugal e por voltar à competição com a Maria Luís. Fizemos dupla no todo-o-terreno há 14 anos e estamos agora de regresso com esta experiência um pouco diferente da nossa realidade. Vai ser um desafio para ambas, estamos com imensa vontade de aprender esta nova realidade mas também de conseguir um bom resultado e dignificar o desporto nacional no feminino”, explicou.

Para Ni Amorim, presidente da FPAK: “Foi com agrado que recebemos por parte da Federação da Arábia Saudita a possibilidade de inscrever duas pilotos em representação de Portugal. É mais uma oportunidade de fomentar a prática feminina no automobilismo e mostrar ao mundo as qualidades das nossas pilotos. Tanto a Maria como a Inês são figuras do nosso desporto e estou certo de que temos a melhor representação possível. Mais importante que o resultado final, é que a prestação de ambas seja inspiradora para o público feminino nacional e internacional”, referiu.