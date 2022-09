Luís Portela Morais: “voltar ao Mundial e preparar o Dakar 2024…” (áudio) | AutoSport

Luís Portela Morais é um dos quatro pilotos da BP Ultimate Adventure Team. O piloto, que partilhou durante muitos anos a sua carreira nos desportos motorizados com a prática de Rugby ao mais alto nível, irá competir de SSV: “Tenho a sorte de continuar a pertencer `família BP, o que já sucede desde 2018, é uma marca forte no TT nacional e internacional, sinto orgulho de fazer parte desta equipa” começou por dizer o piloto que para já vai marcar presença em Reguengos, na Baja TT Sharish Gin-Reguengos de Monsaraz-Mourão: “depois vou voltar ao Campeonato Mundo, na Andaluzia, depois a Baja 500 Portalegre, e tudo isto para preparar o Dakar 2024, onde quero voltar. Este ano de 2022 cumpri um sonho ao disputar o Dakar, o resultado foi um bónus, mas agora quero preparar bem 2024 onde vou chegar com outras condições”