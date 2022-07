Luís Portela Morais testou OT3 em França | AutoSport

Luís Portela Morais esteve recentemente em Paris onde teve a oportunidade de testar o novo OT3 preparado pela G Rally Team. O piloto da equipa BP Ultimate fez alguns quilómetros neste carro com mudanças sequenciais no sentido de agregar competências que lhe permitam ter várias opções para 2023 dando assim continuidade ao projeto BP Ultimate SSV Team. Foi uma experiência diferente, mas muito positiva.

“Fomos para perto de Paris testar o OT3, já a versão GRally. Tivemos a oportunidade de andar na última versão do carro e foi a minha estreia num carro mais próximo de um T1.

Este é um carro com mudanças sequenciais, eu estava habituado ao Can-Am que é automático, e fiquei maravilhado. O carro é excelente, muito rápido, confortável e estável. Foi uma boa experiência e fiquei muito contente com esta oportunidade porque o teste foi muito positivo. Tenho que agradecer ao David Megre por ter vindo comigo e por me ter ajudado na adaptação ao carro.

Agradeço também ao Miguel Barbosa por me ter proporcionado esta hipótese. Este foi um passo importante para as nossas escolhas futuras, mas estamos um pouco indecisos porque ainda não sabemos se vamos correr de Can-Am ou se vamos escolher outro tipo de carro. Acima de tudo queremos optar por um carro que seja mais indicado para mim e para a minha evolução”, revelou Luís Portela Morais piloto patrocinado pela Una Seguros.