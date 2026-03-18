Luís Portela Morais inicia Rally Raid Portugal em 2º SSV: “condução género WRC, divertimo-nos imenso”

Luís Portela Morais, aos comandos de um Polaris RZR, navegado pelo colega de equipa David Megre, garantiu o segundo lugar entre os SSV a apenas quatro segundo do primeiro classificado no final da primeira etapa do bp Ultimate Rally Raid Portugal que se disputou hoje em Grândola.

O piloto do bp Ultimate Adventure Team iniciou da melhor forma a sua participação no Rally Raid Portugal, alcançando ainda a 12.ª posição da classificação geral dos automóveis num dia marcado pela elevada exigência do percurso, devido às chuvas que se fizeram sentir.

“Primeira etapa feita. Perdemos um bocadinho de tempo até ao km 50, mas depois atacámos sem correr riscos. Estamos a quatro segundos do primeiro lugar, o que é muito bom. Ainda há muito para fazer nesta corrida, mas o que queremos é não ter problemas. Estamos numa boa posição para atacar os próximos dias e para que tudo possa correr bem”, salientou o piloto.

Amanhã disputa-se a segunda etapa do Rally Raid Portugal, que ligará Grândola a Badajoz. A especial contará com 377 quilómetros cronometrados, naquele que será o dia mais longo e exigente de toda a corrida.