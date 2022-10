Luís Portela Morais e David Megre estreiam-se num OT3 no Andalucia Rally | AutoSport

Depois da excelente participação de Lourenço Rosa navegado por Pedro Bianchi Prata no Rallye du Maroc, o BP Ultimate Adventure Team continua a marcar presença nos grandes palcos internacionais. De 18 a 23 de outubro Luís Portela Morais e David Megre vão disputar, em Espanha, o Andalucia Rally, a quarta e derradeira etapa do FIA World Rally-Raid Championship.

Tendo participado juntos no Dakar 2022 onde obtiveram um excelente 7º lugar na Categoria T4, Luís Portela Morais e David Megre vão agora, na competição espanhola, estrear-se aos comandos de um OT3, tendo como grande objetivo fazer uma adaptação a esta nova máquina que lhes permita evoluir para que, num futuro próximo, possam alcançar resultados de destaque na disciplina dos SSV.

“Esta vai ser para nós uma corrida de aprendizagem e adaptação. Vamos estar presentes com um novo carro, nova equipa e novos mecânicos. Acima de tudo, queremos ganhar ritmo e conhecimento do veículo para depois podermos ter outras ambições. Este é um ano de transição e por isso esta competição vai servir para treinar e evoluir porque nesta fase do projeto não ambicionamos resultados, mas sim aprender. É uma corrida diferente que nunca fizemos e onde vão estar os principais candidatos ao Campeonato do Mundo vai ser seguramente uma corrida muito competitiva”, explica o piloto do BP Ultimate Adventure Team.

A 3ª edição do Andalucia Rally terá início a 17 de outubro com as habituais verificações técnicas e administrativas. A etapa especial de qualificação realiza-se no dia 18 e depois seguem-se cinco dias de competição disputados nos cenários típicos da Andaluzia.