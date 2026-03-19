Luís Cidade brilha no arranque do Rally Raid Portugal

O primeiro dia do Rali Raid Portugal 2026 foi marcado por chuva, lama e muita perícia ao volante, com Luís Cidade e o seu navegador, Valter Cardoso, a destacarem-se ao vencer na competitiva classe SSV. A diferença de apenas quatro segundos para o segundo classificado demonstra bem o quão renhida foi a prova.

Na sua segunda participação numa competição pontuável para o campeonato do mundo, o piloto da Can-Am South Racing superou todas as dificuldades de um percurso bastante técnico, sem quaisquer problemas. Com uma condução rápida e segura, Luís Cidade confirmou o seu potencial ao volante do seu fiável Maverick oficial, recuperando três segundos cruciais nos últimos três quilómetros da derradeira especial do dia, após terem terminado o setor seletivo principal com uma diferença de apenas um segundo para o seu principal rival.

“Correu bem, foi apenas o primeiro de cinco dias de competição. A muita lama obrigou-nos a gerir o andamento com cuidado. O carro esteve impecável, o Valter esteve a um nível superior, e estar na luta pela vitória é sem dúvida muito positivo. Mas foi apenas o dia de arranque, e amanhã teremos de estar novamente concentrados e com um bom ritmo”, afirmou o piloto da Milfa no regresso a Grândola.

O segundo dia de competição levará o jovem piloto de Matosinhos até Badajoz, onde terminará a segunda etapa. O objetivo é manter o ritmo e cruzar a fronteira na liderança da sua categoria.