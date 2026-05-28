Lucas Moraes assume erro: “Deixo publicamente as minhas desculpas por estarmos no sentido errado da prova”

O piloto português João Ferreira (Toyota Gazoo Racing SA) foi forçado a abandonar a terceira etapa do Desafío Ruta 40, na Argentina, na sequência de uma colisão com o brasileiro Lucas Moraes. O aparatoso acidente ocorreu quando Ferreira liderava a tirada e defendia o comando absoluto da prova do Mundial de Rally-Raid (W2RC).

Apenas 30 quilómetros após o incidente, que danificou gravemente a direção da sua Hilux, o jovem talento luso viu-se obrigado a “atirar a toalha ao chão”. O embate precipitou-se devido a um erro de Lucas Moraes, piloto da Dacia, que admitiu publicamente a sua responsabilidade no sucedido.

“Deixo aqui publicamente as minhas desculpas ao João Ferreira e ao Filipe Palmeiro por estarmos no sentido errado da prova e, com isso, tê-los tirado da corrida também”, declarou o piloto brasileiro, confirmando que, apesar dos danos materiais, todos os envolvidos saíram ilesos.

Fado repete-se na Argentina

A desistência ecoa como uma nota de fado na promissora carreira de Ferreira, repetindo um azar crónico em momentos de liderança. O piloto já havia assumido o topo da classificação no Rally-Raid Portugal em 2025 e 2026, perdendo o comando logo de seguida devido a incidentes. Com este desfecho na rota rumo a San Juan, desvanece-se a oportunidade de consolidar o seu primeiro triunfo absoluto em solo estrangeiro, após uma exibição que confirmava o seu estatuto de revelação da temporada.