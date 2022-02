Lourenço Rosa traz uma Toyota Hilux T1+ para Portugal: “Se em 2023 a FPAK autorizar o carro farei o campeonato” | AutoSport

Lourenço Rosa, piloto que correu no Dakar 2021 nos SSV, com um Can-Am Maverick XRS assistido pela South Racing, tendo terminado na 14ª posição, adquiriu uma Toyota Hilux T1+ que conta estrear em Portugal na segunda metade do ano, provavelmente em Portalegre. Será provavelmente o primeiro T1+ ‘luso’ a correr em Portugal, a partir de junho o carro pode chegar a qualquer momento, e a ideia será fazer ainda duas ou três provas este ano, Portalegre e mais duas na Europa.

Se o carro for autorizado correr em Portugal, a ideia é fazer o CPTT 2023: “Sabemos bem como é a Gazoo Racing a fazer carros, está bem assistida pela Overdrive a nível internacional, isto para além da grande comunidade de mecânicos e engenheiros portugueses que lá trabalha o que torna bem mais fácil para nós comunicarmos, para além de que sabemos ser um carro muito competitivo. Aquilo que fiz foi adquirir o carro de última geração, a Toyota Hilux T1+, independentemente de ainda não ser autorizado pela FPAK correr em Portugal, acho que futuramente certamente vai ser, e a ideia passa por fazer algumas provas a nível nacional e internacional.

Tudo dependerá de quando o carro estiver pronto, há a promessa do carro ficar pronto em junho, mas sabemos por vezes das dificuldades de construírem os carros, eles estão a construir 10 carros mas o meu é novinho em folha. Será construído na África do Sul.

Vou querer fazer a prova da Andaluzia, Portalegre e mais uma ou duas Bajas a nível europeu.

Se em 2023 a FPAK autorizar o carro correr em Portugal, farei o campeonato completo (CPTT), e já que o carro é tão competitivo, tentar lutar pelo campeonato nacional.

Seria bom para mim e para o campeonato português, é bom termos carros competitivos em Portugal, pois acho que temos dos campeonatos mais competitivos da Europa.

Saio dos Can Am, que gosto muito, e ainda vou fazer uma ou duas provas este ano para não perder o ritmo, mas sabemos das limitações na fiabilidade dos Can Am. Acho que é um passo novo na minha vida um carro para corridas à séria, e estou muito contente com este novo desafio que vou abraçar”, disse Lourenço Rosa.