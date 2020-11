Lewis Hamilton quer Sébastien Loeb na sua equipa de Extreme E

Sébastien Loeb é o piloto desejado por Lewis Hamilton para a sua equipa no Extreme E, a X44. A acontecer, juntava-se o piloto mais titulado do WRC ao novo rei da estatística da Fórmula 1. Como se sabe, Loeb vai correr com a Prodrive no Dakar 2021, no novo BRX 4×4, para lutar com Mini e Toyota.

O Extreme E continua a crescer e tem para já confirmados pilotos como Mattias Ekstrom e Timmy Hansen, campeões de WorldRX, ou ainda sara Price, Catie Munnings e Kyle Le Duc.

O Extreme E nasceu em 2018, é um projeto liderado pelo fundador da Fórmula E, Alejandro Agag, e pelo antigo piloto Gil de Ferran, e os planos são para que arranque em 2021. O carro é o Odyssey 21, um SUV elétrico, que pesa 1.650 kg e tem 400 kW (540 cv) de potência.



O calendário provisório aponta para corridas no Senegal, Arábia Saudita, Nepal, Gronelândia e Brasil. No Dakar deste ano, Ken Block levou o Odyssey 21 à última etapa do Dakar, e no mês passado realizou-se um teste de conjunto em França, Château de Lastours, que contou com a participação de pilotos como Valtteri Bottas, Sébastien Loeb e Jean-Éric Vergne.



O formato das corridas prevê duas rondas de qualificação (duas corridas cada) ao sábado, meias-finais (duas corridas) e a final no domingo. Estilo rallycross, mas com pistas de todo-o-terreno. Cada equipa deve ter um piloto e navegador, que trocam de lugar a cada volta, sendo que deve haver um piloto masculino e um feminino, que desempenharão as mesmas funções.