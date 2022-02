Jutta Kleinschmidt e Nasser Al-Attiyah com a ABT CUPRA XE no Extreme E | AutoSport

Depois do sucesso da sua campanha de estreia em 2021, a Extreme E – a competição global de corridas elétricas que destaca ambientes naturais ameaçados pelas alterações climáticas ─ está a preparar-se para o início da segunda temporada.

A competição tem como objetivo incentivar-nos a todos a tomar medidas positivas para proteger o futuro do planeta, utilizando carros de corrida elétricos para realçar que podemos prevenir novos estragos e ajudar nas questões das alterações climáticas.

A Cupra tem feito parte do Extreme E desde o início. Foi a primeira marca automóvel a anunciar a sua participação, unindo forças com a ABT Sportsline, como o principal parceiro da equipa.

Depois de ter completado a sua época de estreia, que culminou com um quinto lugar na classificação geral, a equipa ABT Cupra XE está agora focada em tirar máximo proveito da segunda temporada.

Vai assumir este desafio com dois grandes pilotos ao volante. O tetracampeão do Dakar Nasser Al-Attiyah (2011, 2015, 2019 e a edição de 2022, que decorreu no mês passado) junta-se à equipa esta temporada e será o parceiro do atual piloto da CUPRA (e ex-vencedora do Dakar em 2001) Jutta Kleinschmidt. Esta nova dupla de pilotos será uma peça fundamental da ABT CUPRA XE na luta por lugares no pódio e vitórias nas corridas de todos os eventos do calendário.

O e-CUPRA ABT XE1 está equipado com uma bateria de 54 kWh, colocada atrás do cockpit, o que contribui para a produção de uma distribuição de peso do carro perfeita, e vai de 0 a 100km/h em cerca de quatro segundos. Fundamentalmente, o Cupra Tavascan XE é mais sustentável, tem uma maior preocupação ambiental e vem equipado com peças impressas em 3D para melhorar a adaptabilidade e fazer com que os reparos do carro totalmente elétrico sejam muito mais fáceis e rápidos durante o calor das corridas.

O carro de corrida todo-o-terreno totalmente elétrico sugere a linguagem de design a utilizar na futura produção em série do CUPRA Tavascan, o segundo modelo 100% elétrico da marca que será desenvolvido em Barcelona e chegará aos mercados europeus e estrangeiros em 2024.

O Campeonato Extreme E está a fazer com que a qualidade da pesquisa de eletrificação da Cupra melhore, ao mesmo tempo que promove a eletrificação, sustentabilidade, consciência ambiental e igualdade de género.

A primeira prova da temporada está marcada para 19 e 20 de fevereiro em Neom (Arábia Saudita), por isso não perca nenhuma das corridas!

“Mal posso esperar para começar a temporada de 2022. O ano passado construímos uma base sólida e competimos pelos primeiros lugares. Este ano, o desafio é conseguir vitórias e pódios de forma mais consistente, e estamos prontos para isso. A minha paixão por corridas todo-o-terreno é um grande estímulo que me impulsiona a dar o meu melhor, em conjunto com toda a equipa. Estou ansiosa pelo arranque da temporada”, disse Jutta Kleinschmidt, piloto da ABT CUPRA XE.

Já Nasser Al-Attiyah: “estou muito entusiasmado. Acredito que esta vai ser uma experiência incrível para mim, uma vez que o Campeonato E Extreme é um passo progressista para um futuro melhor. Estou muito orgulhoso por me ter juntado à Tribo Cupra nesta aventura e sei que vamos fazer um bom trabalho. O profissionalismo da equipa, aliado à minha experiência e à da Jutta, pode vir a consolidar todo o trabalho feito até agora. Estamos muito determinados e o objetivo é ganhar. Mal posso esperar para me sentar no carro e começar a divertir-me. Vamos aproveitar ao máximo esta oportunidade!”