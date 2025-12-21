Juan Cruz Yacopini continua em estado grave e próximas 48h serão fundamentais

Juan Cruz Yacopini, campeão mundial da Taça de Bajas da FIA, encontra-se em estado grave após um acidente ocorrido na barragem de El Carrizal, na província argentina de Mendoza. O piloto de 26 anos permanece internado em cuidados intensivos, com prognóstico reservado.

O acidente deu-se na sexta-feira, 19 de dezembro, durante um momento de lazer com amigos. Ao mergulhar de um barco para a água, Yacopini terá embatido com a cabeça numa zona de pouca profundidade, sofrendo uma paragem cardiorrespiratória. Foi reanimado no local e transportado de urgência para a Clínica de Cuyo, onde continua sob vigilância médica apertada.

O incidente surge num período de pleno reconhecimento desportivo para o argentino, que encerrou uma temporada marcante ao conquistar o título mundial na Taça de Bajas da FIA na categoria Ultimate, aos comandos de uma Toyota Hilux, acompanhado pelo navegador espanhol Dani Oliveras.

Há poucos dias, tinha sido confirmado como piloto oficial da Toyota Gazoo Racing South Africa para o Rali Dakar 2026, feito que consolidava a sua ascensão e colocava-o entre os candidatos de referência.

O ponto de situação

Uma nova atualização médica divulgada pela imprensa argentina indica que o estado de saúde de Juan Cruz Yacopini continua a ser grave e exige extrema cautela clínica. O piloto permanece internado, com assistência ventilatória e sob observação permanente.

Segundo informação avançada pelo meio local MDZ Online, Yacopini apresenta uma inflamação na medula espinal, razão pela qual a equipa médica necessita de aguardar, pelo menos, 48 horas para obter uma avaliação mais precisa da sua condição. Além do comprometimento medular, o piloto sofreu lesões nas vértebras e encontra-se a respirar com apoio mecânico. Os profissionais de saúde referem ser indispensável esperar pela redução da inflamação para, só depois, definir os próximos passos do tratamento.

Em comunicado de imprensa, a TOYOTA GAZOO Racing South Africa confirmou a ausência de Yacopini da edeção 2026 do Dakar:

“A equipa TOYOTA GAZOO Racing South Africa recebeu as lamentáveis notícias ​​sobre o nosso piloto, Juan Cruz Yacopini, após relatos de que esteve envolvido num grave acidente enquanto estava com amigos na sua cidade natal, Mendoza, na Argentina, e está a receber tratamento médico. Embora os detalhes ainda sejam limitados e baseados em informações publicamente disponíveis, a situação é claramente grave. Neste contexto, Juan Cruz Yacopini não participará no Rali Dakar de 2026.”