José Gameiro: “Os SSV não promovem o automobilismo…” | AutoSport

Aos 77 anos, José Gameiro parece ter encontrado o verdadeiro elixir da juventude. Ou, se quisermos, a fórmula para conseguir terminar cada prova com um indisfarçável sorriso de… miúdo.

Num abrir e fechar de olhos, o empresário/piloto transformou-se no piloto que por acaso até é empresário, também ele de sucesso, mostrando, décadas depois de ter começado a correr no TT que apesar da idade, ainda não se atemoriza com as curvas, mesmo que já tem, naturalmente, um ‘respeito’ diferente para as velocidades, até porque o Toyota Land Cruiser 200 VDJ não é pêra doce. Falámos com ele, numa curta conversa em que se abordam vários temas, alguns deles, ‘quentes’: não gosta dos SSV, e tem uma opinião muito própria. E como é óbvio, opiniões, todos têm direito a elas, pois é sempre da discussão que sai a ‘luz’…