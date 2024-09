Jorge Lopes e Paulo Caseiro vencem Taça Yamaha YXZ 1000R

Jorge Lopes, na Classe Open, e Paulo Caseiro, na categoria Stock, são os grandes campeões da temporada de 2024 da Taça Yamaha YXZ 1000R que realizou na Baja TT Sharish Gin Reguengos – Mourão a sua quarta e derradeira jornada.

A competição organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, que teve lugar no passado fim de semana, foi muito disputada com todos os pilotos Yamaha a lutarem de forma aguerrida pelos primeiros lugares da competição tendo a prova alentejana sido decisiva para coroar os campeões deste ano.

Se na Classe Open Jorge Lopes não deixou fugir a vitória, na classe Stock uma reviravolta na competição ditou o título conquistado por Paulo Caseiro que vai representar Portugal na YXZ 1000R European Cup Super Finale que se realiza na Baja Portalegre 500 no final do mês de outubro. O jovem Rafael Caseiro dominou a categoria stock ao longo de todo o ano, mas devido a um contratempo o piloto abandonou e acabou por ser o seu pai o grande vencedor da corrida alentejana.

“Foi uma prova rápida e exigente. Acabei por passar para a frente da corrida porque o meu filho Rafael abandonou a corrida e por isso só precisei de gerir até ao final. O prólogo correu mal porque perdi uma roda e havia muito pó. Mas, de uma forma geral, consegui fazer uma boa corrida sem grandes sobressaltos”, contou Paulo Caseiro o campeão da classe stock que nesta corrida foi secundado por Gil Ferreira.

Também Jorge Lopes mostrou-se satisfeito com o triunfo alcançado: “foi um bom fim de semana. Chegar ao fim de uma competição como esta já é uma vitória, mas triunfar na Taça Yamaha é a cereja no topo do bolo. Foi uma corrida muito competitiva. O prólogo era muito interessante, mas acabei por levar uma penalização de três minutos e então no sábado tive de atacar para recuperar o tempo perdido. No domingo com o nevoeiro foi mais difícil, mas acabei por não ter problemas. Gostava de dedicar esta vitória à memória do Vítor Rosa”, referiu o piloto. No segundo lugar da classe Open terminou Fernando Rodrigues.

A Baja Portalegre 500 vai receber pelo quinto ano consecutivo mais uma empolgante edição da YXZ 1000R European Cup Super Finale e da YXZ 1000R European Challenge. Estes desafios lançados pela YAMAHA Motor Europa vão reunir em Portalegre pilotos dos diversos países europeus onde a competição se realiza. A corrida que se realiza entre os dias 17 e 19 de outubro, vai encerrar com chave de ouro mais uma brilhante temporada desta competição destinada aos modelos YXZ 1000R da Yamaha.