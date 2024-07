João Ramos na Baja Espanha Aragón a preparar-se para Reguengos

A dupla João Ramos/Jorge Carvalho, na Toyota Hilux T1+ da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, vai participar na Baja Espanha Aragón (26/28 julho), prova da Taça do Mundo FIA de Bajas, aproveitando a longa pausa de Verão do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno |AM 28 (CPTT) para preparar a sua quinta ronda, agendada para Reguengos de Monsaraz, na terceira semana de setembro.

Vencedores, no início de junho, da Baja TT Norte de Portugal, João Ramos e Jorge Carvalho, que são os atuais terceiros classificados do CPTT, têm como objetivo nesta competição internacional a disputar no país vizinho manter o nível de andamento evidenciado nas provas anteriores e ensaiar, em simultâneo, o “ataque” ao próximo compromisso no campeonato.

“Sempre gostei de competir na Baja Aragón, não só pelas caraterísticas do seu traçado, mas também pelo facto de reunir uma excelente lista de inscritos e para mim é um desafio aliciante lutar com as melhores equipas da Taça do Mundo FIA de Bajas”, acentua João Ramos.

“Não estou a disputar a Taça do Mundo, mas adoro correr em Espanha, onde tenho uma numerosa legião de fans e também alguns dos meus principais patrocinadores, daí que encare esta participação com muito otimismo e uma grande vontade de lutar pela conquista de um bom resultado sem comprometer a nossa participação no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, que é a grande prioridade. Esta Baja Aragón surge no intervalo, em termos de calendário, entre duas provas e permite-nos ganhar ritmo, evitando um período alargado de inatividade. Espero, no mês de setembro, chegar em boa forma à quinta prova da época, em Reguengos…”, concluiu o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

A Baja Espanha Aragón, cujo centro nevrálgico será na cidade aragonesa de Teruel, é a terceira das oito rondas do calendário da Taça do Mundo FIA de Bajas e tem início na sexta-feira, com a disputa do prólogo. No sábado e no domingo correm-se os dois setores seletivos que somam um total de 500 quilómetros ao cronómetro.