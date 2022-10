João Ramos abandonou: “Portalegre a ser Portalegre…” | AutoSport

João Ramos e Filipe Palmeiro já ficaram pelo caminho. Foi logo no início do SS2, e conforme o piloto explicou: “Portalegre a ser Portalegre. Numa ribeira no início da SS2, a Dama Negra não aguentou a passagem pela água. Obrigado a todos que nos tentaram ajudar a retirar a Hilux da água”, escreveu nas redes sociais.

FFOTOS Facebook @jrrace72