João Monteiro em quarto no Rally dos Sertões | AutoSport

Com a oitava etapa do Rally dos Sertões realizada, ficou concluída a luta com o cronómetro no Rally dos Sertões, já que as chuvas fortes que assolaram a região de Alagoas e Pernambuco forçaram a organização a cancelar a derradeira etapa, agendada para amanhã – que será cumprida em ligação – tornando o dia de hoje decisivo para a definição da classificação final da prova.

Quintos classificados no final do dia de ontem, João Monteiro e Victor Melo souberam mais tarde que os até então primeiros na classificação geral tinham sido desclassificados e desta forma a dupla luso-brasileira arrancou para aquele que foi a derradeira etapa da prova na quarta posição.

Com apenas 152,28 quilómetros cronometrados a ligação de 248,47 quilómetros entre Delmiro Gouveia e Arapiraca , o piloto de Azeitão, em ano de estreia na competição e neste formato de corridas colocou o seu Can-Am na linha de meta terminando em quarto da geral.

Após oito exigentes etapas ao longo dos Sertões a dupla do Team Sharish ficou a pouco mais de 22 minutos do vencedor e mostrou todo o seu potencial para este tipo de provas. Uma gestão perfeita do seu X3 e uma equipa – Gugelmin Racing – que esteve sempre ao lado daqueles que desde o primeiro minuto foram os seus melhores representantes foram parte da receita de sucesso…’mas não me posso esquecer do meu pai e do meu padrinho. Eles estiveram connosco ao longo de toda a corrida, foram eles que dedicaram horas ao nosso Can-Am e foram transmitindo todas as informações vitais para gerirmos o nosso esforço. O resultado deve-se a uma equipa que simplesmente foi perfeita e tornou tudo mais simples para nós.’

Palavras do piloto que não deixou de referir igualmente todo o apoio que ficou em Portugal e que diariamente o incentivou, apoiou e ‘empurrou’ para este fantástico quarto posto no Rally dos Sertões.

Amanhã o dia será de ligação antes do grande final dos Sertões 2021 onde João Monteiro e Victor Melo serão consagrados como os quartos classificados e os melhores ‘rookies’ na prova.

CLASSIFICAÇÃO

1º Denísio Casarini/Ivo Meyer – Can-Am com 30h36m29s

2º André Hort/Matheus Mazzei – Can-Am a 16m11s

3º Rodrigo Lupi/Maykel Justo – Can-Am a 18m45s

4º João Monteiro/Victor Melo – Can-Am a 22m21s

5º Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo – Can-Am a 35m49s