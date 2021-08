João Monteiro e Victor Melo ‘piscam o olho’ ao pódio no Rally dos Sertões | AutoSport

Inteligente e em sintonia perfeita com o seu navegador João Monteiro está já em Delmiro Gouveia depois de mais uma longa e exigente etapa do Rally dos Sertões 2021, a sétima de um total de nove que marcam esta edição do mais importante e longo Rally realizado na América do Sul.

Sem exageros ou riscos exagerados o piloto de Azeitão fechou o dia após uma etapa de 441 quilómetros – 240 de especial – na quinta posição entre o pelotão dos SSV, assegurando igualmente a quinta posição na classificação geral da prova.

“Foi mais um dia difícil mas que felizmente conseguimos ultrapassar. Depois da etapa maratona estamos a gerir a prova de forma a tentarmos estar no palanque de chegada no Domingo. Esse é o objectivo principal, sempre o foi e continua a ser.’ comentou o piloto no final da especial e antes de iniciar a ligação que o levou ao ‘bivouac’ em Delmiro Gouveia.

O facto de estar a cerca de cinco minutos do pódio não deslumbra para já o piloto do Team Sharish, consciente de que faltam ainda muitos quilómetros para terminar este que é o seu primeiro Rally. ‘Nem penso nisso…queremos continuar a fazer a nossa corrida e no Domingo fazemos as contas. Até lá temos ainda duas etapas que não vão ser nada fáceis.’ Este sábado João Monteiro e Victor Melo enfrentam a penúltima etapa, com 249 quilómetros entre Delmiro Gouveia e Arapiraca, dos quais 152 serão de especial cronometrada, seguindo-se no Domingo a derradeira etapa dos Sertões 2021 a ligar Arapiraca a Tamandaré, com 344 quilómetros (133 de especial).

CLASSIFICAÇÃO

1 – Rodrigo Varela/Filipe Palmeiro – Can-Am – 27h40min35s

2 – Denísio Casarini/Ivo Meyer – Can-Am – a 2m57s

3 – André Hort/Matheus Mazzei – Can-Am – a 19m39s

4 – Rodrigo Lupi/Maykel Justo – Can-Am – a 23m01s

5 – João Monteiro/Victor Melo – Can-Am – a 24m30s