João Ferreira vence T4 na Baja Dubai, triunfo de Nasser al Attiyah à geral | AutoSport

Domínio absoluto de João Ferreira na Baja Dubai. A competir ao volante de Can-Am Maverick XRS Turbo RR da South Racing, o leiriense terminou a participação na Baja Dubai, última ronda da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno com o triunfo à Geral na categoria T4, a mesmo onde competirá no próximo Dakar.

Para além do triunfo, João Ferreira, navegado por Filipe Palmeiro, alcançou um brilhante quarto lugar à geral, logo atrás do argentino Juan Yacopini, que ao volante de uma viatura muito superior, uma Toyota Hilux T1+, foi apenas 12s mais rápido do português, completando um pódio onde figuraram também o vencedor da prova Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux T1+) e Nasser Al-Attiyah (Prodrive Hunter T1+).

Com este resultado, João Ferreira garantiu o pódio na Taça do Mundo de Baja Todo-o-Terreno, onde somou 102 pontos, em quatro participações (Baja Itália, Baja Aragon, Baja Portalegre e Baja Dubai): “Viemos ao Dubai porque sabemos a importância que tem conhecer o carro que vamos levar ao Dakar neste tipo de pisos de areia e dunas.

A prova correu-nos muito bem e foi uma verdadeira aprendizagem para o futuro, onde queremos continuar a evoluir para estar a bom nível no Dakar Rally e Campeonato de Mundo de Todo-o-Terreno (W2RC). Quero também agradecer o trabalho da South Racing que me preparou o Can-Am T4 a um nível superior, dando-me confiança para ultrapassar este mar de dunas sempre num ritmo muito positivo.

Não queria terminar sem agradecer ao Filipe Palmeiro por mais três dias de aventura, onde este sempre ao mais alto nível.”, referiu o piloto que, em 2023, já triunfou em diversas etapas do W2RC e na Baja Portalegre 500.

Com este resultado, João Ferreira termina a Taça do Mundo de Bajas Todo-o-Terreno, competição organizada pela FIA, na terceira posição, atrás de Nasser Al-Attiyah e Yazeed.

Um final de temporada em grande para o jovem piloto de Leiria que venceu as três últimas provas onde participou: Rallye du Maroc (T4), Baja Portalegre (T1+ Geral) e Baja Dubai (T4), preparando assim da melhor forma o próximo grande desafio, o Dakar Rally que se realiza na Arábia Saudita, entre os dias 5 e 19 de Janeiro de 2024.

Recorde-se que Ferreira já garantiu também a presença no Campeonato de Mundo de Todo-o-Terreno na próxima temporada, competição que terá 5 rondas, começando no Dakar Rally e passando depois por Emirados Árabes Unidos (Abu-Dhabi Desert Challenge – 25 Fevereiro a 2 de Março), Portugal (BP Ultimate Rally-Raid Portugal – 2 a 7 de Abril), Argentina (Desafio Ruta 40 – 2 a 8 de Junho) e Marrocos (Rallye du Maroc – 5 a 11 de Outubro)

Na prova do Dubai estiveram mais portugueses. A dupla luso-brasileira Sousa Leite e o português João Ferreira (Can-Am Maverick T3) venceram o T3 e ficaram no sexto lugar da geral, na frente doutra dupla luso-brasileira, Cristiano Batista e o português Fausto Mota que foram sétimos da geral, segundos do T3.

